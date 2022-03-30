https://tr.sputniknews.com/20220330/biden-2-takviye-doz-kovid-19-asisini-kameralarin-onunde-oldu-1055181601.html
Biden, 2. takviye doz Kovid-19 aşısını kameraların önünde oldu
Biden, 2. takviye doz Kovid-19 aşısını kameraların önünde oldu
ABD Başkanı Biden, Pfizer-BioNTech ile Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun vurulmasına onay vermesinin ardından kameraların önünde aşısını yaptırdı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T21:45+0300
2022-03-30T21:45+0300
2022-03-30T21:43+0300
koronavirüs
joe biden
abd
pfizer
biontech
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da 2. takviye dozu Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmak ve Kovid-19 ile mücadeledeki son durumu değerlendirmek için kameraların karşısına geçti.ABD'de Kovid-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini belirten Biden, "Ancak bu virüsün bittiği anlamına değil artık hayatımızı kontrol etmediği anlamına gelir." yorumunda bulundu.Biden, Kongreden Kovid-19 ek fonunu onaylamasını istiyorBiden, ülkenin elinde şu anda Kovid-19 ile ilgili yeterli miktarda kaynak bulunduğunu ancak Kongrenin Kovid-19 ek fonunu onaylamaması durumunda bu kaynakların yetersiz kalacağını vurguladı.Ellerindeki Kovid-19 ilaçlarının mayıs sonuna, testlerin ise haziran sonuna kadar tükenebileceğine işaret eden Biden, "Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı. Yoksa Kovid-19 ile mücadelemizi sürdüremeyiz" dedi.
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joe biden, abd, pfizer, biontech , koronavirüs, koronavirüs aşısı
Biden, 2. takviye doz Kovid-19 aşısını kameraların önünde oldu
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ABD Başkanı Biden, Pfizer-BioNTech ile Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun vurulmasına onay vermesinin ardından kameraların önünde aşısını yaptırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da 2. takviye dozu Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmak ve Kovid-19 ile mücadeledeki son durumu değerlendirmek için kameraların karşısına geçti.
ABD'de Kovid-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini belirten Biden, "Ancak bu virüsün bittiği anlamına değil artık hayatımızı kontrol etmediği anlamına gelir." yorumunda bulundu.
Biden, Kongreden Kovid-19 ek fonunu onaylamasını istiyor
Biden, ülkenin elinde şu anda Kovid-19 ile ilgili yeterli miktarda kaynak bulunduğunu ancak Kongrenin Kovid-19 ek fonunu onaylamaması durumunda bu kaynakların yetersiz kalacağını vurguladı.
Ellerindeki Kovid-19 ilaçlarının mayıs sonuna, testlerin ise haziran sonuna kadar tükenebileceğine işaret eden Biden, "Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı. Yoksa Kovid-19 ile mücadelemizi sürdüremeyiz" dedi.