https://tr.sputniknews.com/20220330/bitcoin-isvecten-daha-fazla-enerji-tuketiyor-dunya-2-dereceden-fazla-isinabilir-1055162960.html

Bitcoin, İsveç'ten daha fazla enerji tüketiyor: 'Dünya 2 dereceden fazla ısınabilir'

Bitcoin, İsveç'ten daha fazla enerji tüketiyor: 'Dünya 2 dereceden fazla ısınabilir'

Kar amacı gütmeyen çevreci gruplar, Salı günü ‘Kodunu değiştir, İklimi değil’ adlı kampanya başlatarak Bitcoin’e çağrıda bulundu. Bitcoin üretiminin İsveç’ten... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:41+0300

2022-03-30T12:41+0300

2022-03-30T12:44+0300

bitcoin madenciliği

yaşam

greenpeace

küresel ısınma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055162918_0:257:770:690_1920x0_80_0_0_6386e3f9e1cd68cd44759300aaf3dd1f.jpg

Greenpeace ile Çevresel Çalışma Grubu ortaklığında başlatılan ‘Kodunu değiştir, İklimi değil’ adlı kampanyayla Bitcoin’e çağrıda bulunarak yazılım kodunu değiştirmesi istendi. Çevreci gruplar, Cambridge Üniversitesi verilerine dayanarak Bitcoin üretiminde tüketilen enerjinin İsveç’ten fazla olduğu belirtildi. Sadece yazılım kodunun değişmesiyle Bitcoin üretiminde yüzde 99.9 daha az enerji tüketileceği ifade edildi.Kampanya çerçevesinde verilen bazı bilgilere göre; eğer Bitcoin yaygın olarak benimsenirse, Bitcoin üretmek için gerekli enerjinin ortaya çıkartacağı karbondioksit emisyonunun gezegeni 2 santigrat derece ısıtabileceği ileri sürüldü.Kampanya açıklamasında “Bitcoin o kadar çok güç gerektiriyor ki 'madenciler' ABD kömür santrallerini satın almaya başladı” ifadelerini kullanarak Teksas’ta petrol endüstrisiyle anlaşmalar yapılmaya başlandığı vurgulandı. Bitcoin üretiminde sadece bir yazılım kodunun değiştirilmesiyle enerji kullanımının yüzde 99.9 oranında azalabileceği ifade edilerek Ethereum’un bu değişikliği yaptığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220322/bitcoin-son-haftalarin-en-yuksek-seviyesine-yaklasti--1054947944.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitcoin madenciliği, greenpeace, küresel ısınma