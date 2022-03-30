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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/bloomberg-gazpromun-almanyadaki-ofislerine-baskin-duzenlendi-1055179377.html
Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi
Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi
Bloomberg'in haberine göre Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:43+0300
2022-03-30T19:42+0300
ukrayna krizi
gazprom
bloomberg
almanya
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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili organları, Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Almanya'daki yan kuruluşlarının ofislerine baskın düzenleyerek arama yaptı.Ajansa göre aramalar, Gazprom Germania ve Gazprom'un Alman petrol ve gaz pazarındaki tedarikin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren yan kuruluşu Wingas'ın ofislerinde gerçekleştirildi.
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gazprom, bloomberg, almanya, baskın

Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi

19:43 30.03.2022
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Bloomberg'in haberine göre Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili organları, Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Almanya'daki yan kuruluşlarının ofislerine baskın düzenleyerek arama yaptı.
Ajansa göre aramalar, Gazprom Germania ve Gazprom'un Alman petrol ve gaz pazarındaki tedarikin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren yan kuruluşu Wingas'ın ofislerinde gerçekleştirildi.
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