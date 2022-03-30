https://tr.sputniknews.com/20220330/bloomberg-gazpromun-almanyadaki-ofislerine-baskin-duzenlendi-1055179377.html
Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi
Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi
Bloomberg'in haberine göre Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:43+0300
2022-03-30T19:43+0300
2022-03-30T19:42+0300
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gazprom
bloomberg
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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili organları, Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Almanya'daki yan kuruluşlarının ofislerine baskın düzenleyerek arama yaptı.Ajansa göre aramalar, Gazprom Germania ve Gazprom'un Alman petrol ve gaz pazarındaki tedarikin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren yan kuruluşu Wingas'ın ofislerinde gerçekleştirildi.
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gazprom, bloomberg, almanya, baskın
Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi
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Bloomberg'in haberine göre Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili organları, Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Almanya'daki yan kuruluşlarının ofislerine baskın düzenleyerek arama yaptı.
Ajansa göre aramalar, Gazprom Germania ve Gazprom'un Alman petrol ve gaz pazarındaki tedarikin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren yan kuruluşu Wingas'ın ofislerinde gerçekleştirildi.