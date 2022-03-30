https://tr.sputniknews.com/20220330/bloomberg-gazpromun-almanyadaki-ofislerine-baskin-duzenlendi-1055179377.html

Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi

Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi

Bloomberg'in haberine göre Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T19:43+0300

2022-03-30T19:43+0300

2022-03-30T19:42+0300

ukrayna krizi

gazprom

bloomberg

almanya

baskın

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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili organları, Gazprom'un Avrupa'daki fiyatların artmasındaki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Almanya'daki yan kuruluşlarının ofislerine baskın düzenleyerek arama yaptı.Ajansa göre aramalar, Gazprom Germania ve Gazprom'un Alman petrol ve gaz pazarındaki tedarikin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren yan kuruluşu Wingas'ın ofislerinde gerçekleştirildi.

almanya

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gazprom, bloomberg, almanya, baskın