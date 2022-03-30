Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220330/bm-nijeryanin-kuzeydogusundaki-okullarin-yuzde-26si-intihar-saldirilarina-ugradi-1055179524.html
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı
Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sının intihar bombacıları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T20:00+0300
2022-03-30T19:58+0300
dünya
bm
nijerya
afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054585123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed8596f9f223c4ba4a24bd3e61c1c919.jpg
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, yaptığı açıklamada, ülkenin Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerindeki terör saldırından en çok çocukların etkilendiğini belirtti.Nguyen, bu eyaletlerde terör saldırılarından etkilenen 1,9 milyon erkek, kız ve ergenin temel eğitime erişemediğini ifade etti.Ülkede 2012'den bu yana kuzeydoğu bölgelerindeki okulların yüzde 31'inin en az bir kez mermi veya şarapnel ile vurulduğunu işaret eden Nguyen, "Okulların yüzde 10'u kasten ateşe verildi ve yüzde 26'sı intihar bombacıları tarafından hedef alındı" ifadesini kullandı.Ülkede 13.2 milyon çocuk okula gidemiyorSahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da bulunuyor.Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları ve farklı nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054585123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb89e9916af1d2f190e9b4eca4064a5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, nijerya, afrika

BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı

20:00 30.03.2022
© AFP 2022 / LUIS TATONijerya'da kadın
Nijerya'da kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / LUIS TATO
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sının intihar bombacıları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, yaptığı açıklamada, ülkenin Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerindeki terör saldırından en çok çocukların etkilendiğini belirtti.
Nguyen, bu eyaletlerde terör saldırılarından etkilenen 1,9 milyon erkek, kız ve ergenin temel eğitime erişemediğini ifade etti.
Ülkede 2012'den bu yana kuzeydoğu bölgelerindeki okulların yüzde 31'inin en az bir kez mermi veya şarapnel ile vurulduğunu işaret eden Nguyen, "Okulların yüzde 10'u kasten ateşe verildi ve yüzde 26'sı intihar bombacıları tarafından hedef alındı" ifadesini kullandı.

Ülkede 13.2 milyon çocuk okula gidemiyor

Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da bulunuyor.
Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları ve farklı nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала