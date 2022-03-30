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Bodrum'da trafikte kadın sürücüyü darbeden erkek sürücü tutuklandı
Bodrum'da trafikte kadın sürücüyü darbeden erkek sürücü tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya’nın trafikte darp edildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T01:58+0300
2022-03-30T02:00+0300
türkiye
bodrum
kadın
sürücü
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Perşembe günü Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde otomobil sürücüsü muhasebeci Sezin Tekinkaya, yoğun trafik nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı.O sırada Tekinkaya'nın aracının arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'nın yola çıkması için kornaya bastı. Tekinkaya'nın aracında yolcu olan oğlu 18 yaşındaki Efe Tekinkaya otomobilin camından kolunu çıkarıp kornaya basan sürücüye tepki gösterdi.Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Yıldızhan otomobiliyle, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti. Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Yıldızhan ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Yıldızhan'ın aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi. Bu sırada Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'yı boynundan tutarak yere doğru itti, ardından otomobiliyle uzaklaştı. Hastaneye giden Tekinkaya'nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi. Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Yıldızhan hakkında polise şikayetçi oldu.Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldızhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
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bodrum, kadın, sürücü, darp

Bodrum'da trafikte kadın sürücüyü darbeden erkek sürücü tutuklandı

01:58 30.03.2022 (güncellendi: 02:00 30.03.2022)
© DHABodrum'da kadın sürücüyü darbeden erkek tutuklandı
Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden erkek tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya’nın trafikte darp edildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı. Adliyeyesevk edilen Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Perşembe günü Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde otomobil sürücüsü muhasebeci Sezin Tekinkaya, yoğun trafik nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı.
O sırada Tekinkaya'nın aracının arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'nın yola çıkması için kornaya bastı. Tekinkaya'nın aracında yolcu olan oğlu 18 yaşındaki Efe Tekinkaya otomobilin camından kolunu çıkarıp kornaya basan sürücüye tepki gösterdi.
Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Yıldızhan otomobiliyle, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti. Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Yıldızhan ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.
Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Yıldızhan'ın aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi. Bu sırada Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'yı boynundan tutarak yere doğru itti, ardından otomobiliyle uzaklaştı.
Hastaneye giden Tekinkaya'nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi. Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Yıldızhan hakkında polise şikayetçi oldu.
Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldızhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
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