https://tr.sputniknews.com/20220330/bodrumda-kadin-surucuyu-darbeden-bir-erkek-tutuklandi-1055153956.html

Bodrum'da trafikte kadın sürücüyü darbeden erkek sürücü tutuklandı

Bodrum'da trafikte kadın sürücüyü darbeden erkek sürücü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya’nın trafikte darp edildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T01:58+0300

2022-03-30T01:58+0300

2022-03-30T02:00+0300

türkiye

bodrum

kadın

sürücü

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055153931_0:47:873:538_1920x0_80_0_0_e60762a29eb38297382190c3497a3f82.jpg

Perşembe günü Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde otomobil sürücüsü muhasebeci Sezin Tekinkaya, yoğun trafik nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı.O sırada Tekinkaya'nın aracının arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'nın yola çıkması için kornaya bastı. Tekinkaya'nın aracında yolcu olan oğlu 18 yaşındaki Efe Tekinkaya otomobilin camından kolunu çıkarıp kornaya basan sürücüye tepki gösterdi.Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Yıldızhan otomobiliyle, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti. Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Yıldızhan ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Yıldızhan'ın aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi. Bu sırada Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'yı boynundan tutarak yere doğru itti, ardından otomobiliyle uzaklaştı. Hastaneye giden Tekinkaya'nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi. Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Yıldızhan hakkında polise şikayetçi oldu.Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldızhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

türkiye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bodrum, kadın, sürücü, darp