https://tr.sputniknews.com/20220330/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1055177991.html

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 2.230,15 puandan tamamladı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T18:56+0300

2022-03-30T18:56+0300

2022-03-30T18:57+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.58, holding endeksi yüzde 1.16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3.19 ile turizm oldu.Analistler, piyasalarda risk iştahının tekrar azaldığını belirterek, yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmeye başlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kaldığını söyledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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