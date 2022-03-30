https://tr.sputniknews.com/20220330/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1055177991.html
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 2.230,15 puandan tamamladı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T18:56+0300
2022-03-30T18:56+0300
2022-03-30T18:57+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.58, holding endeksi yüzde 1.16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3.19 ile turizm oldu.Analistler, piyasalarda risk iştahının tekrar azaldığını belirterek, yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmeye başlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kaldığını söyledi.
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borsa, borsa istanbul
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:56 30.03.2022 (güncellendi: 18:57 30.03.2022) Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 2.230,15 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1.58, holding endeksi yüzde 1.16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3.19 ile turizm oldu.
Analistler, piyasalarda risk iştahının tekrar azaldığını belirterek, yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmeye başlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kaldığını söyledi.