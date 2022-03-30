CANLI| Moskova ile Kiev, sivillerin tahliyesi için 9 koridor üzerinde anlaştı

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Ülkedeki enerji arzının güvenliğini sağlama aldık

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rusya'ya yaptırımlar sonrasında 'enerji arzının güvenliğini sağlama aldığını' ve şu an ülkeye hem doğalgaz hem de petrol tedarik edildiğini söyledi.

Habeck, yaptığı açıklamada, "Arz güvenliğinin sağlandığını, tüm anlaşmaların uygulandığını ve şu anda Almanya'ya gaz ve petrol tedarik edildiğini belirtmek önemli" ifadelerini kullandı.