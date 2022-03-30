CANLI| Moskova ile Kiev, sivillerin tahliyesi için 9 koridor üzerinde anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Moskova ve Kiev'in sivillerin tahliyesi için 9 koridor üzerinde anlaştığını belirtti. Dün İstanbul'da Ukrayna tarafıyla görüşen Rus heyetinin başındaki Medinskiy ise "Gerilimi hafifletmek için biri askeri, biri siyasi iki adım atacağız" dedi.
İstanbul'da Ukrayna tarafıyla görüşen Rus heyetinin başındaki Medinskiy görüşmelerin yapıcı geçtiğini, karşı tarafın tekliflerini aldıklarını, bunları Devlet Başkanı Putin’e rapor edeceklerini ve sonrasında resmi yanıt vereceklerini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukrayna makamlarının sivillerin tahliyesi için Zaporojye ve Poltava yönlerinden 9 ek koridorun açılması önerisinin Rusya tarafından kabul edildiğini açıkladı.
Öte yandan, Batı'dan Rusya ekonomik, sosyal ve kültürel yaptırımlar gelmeye de devam etti. Alman Hükümeti, "Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Rusya'ya yaptırım baskısını sürdürecek" derken, Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, “Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları engelliyoruz” diye konuştu. Hollanda, Belçika ve İrlanda, Rus diplomatları 'casusluk' suçlamasıyla sınır dışı etti.
Gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:33 30.03.2022
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Ülkedeki enerji arzının güvenliğini sağlama aldık
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rusya'ya yaptırımlar sonrasında 'enerji arzının güvenliğini sağlama aldığını' ve şu an ülkeye hem doğalgaz hem de petrol tedarik edildiğini söyledi.
Habeck, yaptığı açıklamada, "Arz güvenliğinin sağlandığını, tüm anlaşmaların uygulandığını ve şu anda Almanya'ya gaz ve petrol tedarik edildiğini belirtmek önemli" ifadelerini kullandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun ateş açmasının sonucunda Donetsk’te bir konutun çatısı çöktü, bu nedenle bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
08:01 30.03.2022
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin resmi temsilcisi, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden (HRC) çıkarılmasının tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.
Daha önce, ABD senatörleri Beyaz Saray'ın böyle bir girişimde bulunmasını önermişti.
07:45 30.03.2022
Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki (JCCC) LPR temsilciliği, Ukrayna ordusunun Lugansk'a bir Tochka-U füzesi ateşlediğini açıkladı.
Donetsk belediye başkanı, gece bombardımanı sırasında bir konut binasına doğrudan bir Ukrayna mermisinin isabet ettiğini ve kısmi yıkımın meydana geldiğini söyledi.
06:57 30.03.2022
Rusya Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın AB üyelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararlarını memnuniyetle karşılamasının Washington'un diplomatik taahhüdü ile çeliştiğini belirtti.
Büyükelçiliğin Telegram'da yaptığı açıklamada, "[Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned] Price'ın çalışanlarımızın ihraç kararını memnuniyetle karşılaması, ABD'nin 'küresel sorunların çözümünde diplomasiye bağlılık' açıklamalarıyla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.
06:54 30.03.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin Lugansk'ta bir Tochka-U füzesi ateşledini bildirdi.
06:46 30.03.2022
Zelenskiy, Avustralya Federal Parlamentosu'na seslenecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 31 Mart'ta video konferans yöntemi ile Avustralya Federal Parlamentosu'na seslenecek.
Zelenskiy daha önce Kanada, Danimarka, İngiltere ve AB Parlamentolarına da çevrimiçi bağlanarak konuşma yapmıştı.
06:33 30.03.2022
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'in Ukrayna krizini çözmek ve çatışmanın tırmanmasını azaltmak için barışçıl bir diyaloğun teşvik edilmesine yardımcı olacağını söyledi.
06:31 30.03.2022
Rus askerleri, Ukrayna'nın Kherson şehrinin binden fazla sakinine insani yardım götürdü
Askeri departman, bölge yönetiminin yakınındaki meydanda sakinlere gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımının görüntülerini yayınladı.
06:29 30.03.2022
'Nükleer santraller normal modda çalışmaya devam ediyor'
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin nükleer güvenliğe tehdit oluşturduğu iddialarını reddetti. Antonov, nükleer santrallerin işletme birimlerinin normal modda çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
ABD'yi profesyonel bir diyaloğa dönmeye çağıran Antonov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Ukrayna'daki ve dünyadaki gıda krizinde Rusya'nın sorumluluğu olduğuna ilişkin açıklamalarını ABD 'bilgi savaşının' bir parçası olarak gördüğünü söyledi.