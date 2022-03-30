https://tr.sputniknews.com/20220330/cin-ukrayna-krizinin-sebebi-avrupada-uzun-suredir-guvenlik-konularinda-yasanan-ihtilaflar-1055167802.html
Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar
Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söyledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:26+0300
2022-03-30T14:26+0300
2022-03-30T14:40+0300
çin
ukrayna krizi
vang yi
sergey lavrov
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357810_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_18744b466764d37987f5ec45ff9e51fe.jpg
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.Vang, yaptığı açıklamada, krizin sebebinin Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar olduğunu belirtti. Bakan, diyalog ve müzakereler yoluyla Avrupa'da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Vang, "Çin-Rusya ilişkileri değişen uluslararası konjonktürde yeni testlere tabi oldu, ancak doğru yönde ilerlemeyi sürdürdü" ifadelerini kullandı.Moskova ile Pekin'in ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğuna işaret eden bakan, ayrıca çeşitli alanlarda işbirliğinin artırıldığını anımsattı.Vang, "Çin, bu yeni dönemde Rusya ile ülke liderlerinin rehberliğinde ikili ilişkileri yüksek seviyeye taşımak üzere birlikte çalışma arzusunda" diye konuştu.Öte yandan Vang, Rusya ile Ukrayna'yı zorlukları aşma ve barış görüşmelerini sürdürme konusunda desteklediklerini kaydetti.Bakan, "Bu büyük ölçekli insani krizde Rusya ve diğer tüm tarafların çabalarını destekliyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-bati-ukraynadan-ikinci-afganistan-yaratmaya-calisiyor-1055166908.html
çin
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357810_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_4160cbb60708e5c2d8529d5903149ea2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, vang yi, sergey lavrov, rusya, ukrayna
Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar
14:26 30.03.2022 (güncellendi: 14:40 30.03.2022) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.
Vang, yaptığı açıklamada, krizin sebebinin Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar olduğunu belirtti. Bakan, diyalog ve müzakereler yoluyla Avrupa'da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Vang, "Çin-Rusya ilişkileri değişen uluslararası konjonktürde yeni testlere tabi oldu, ancak doğru yönde ilerlemeyi sürdürdü" ifadelerini kullandı.
Moskova ile Pekin'in ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğuna işaret eden bakan, ayrıca çeşitli alanlarda işbirliğinin artırıldığını anımsattı.
Vang, "Çin, bu yeni dönemde Rusya ile ülke liderlerinin rehberliğinde ikili ilişkileri yüksek seviyeye taşımak üzere birlikte çalışma arzusunda" diye konuştu.
Öte yandan Vang, Rusya ile Ukrayna'yı zorlukları aşma ve barış görüşmelerini sürdürme konusunda desteklediklerini kaydetti.
Bakan, "Bu büyük ölçekli insani krizde Rusya ve diğer tüm tarafların çabalarını destekliyoruz" dedi.