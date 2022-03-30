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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/cin-ukrayna-krizinin-sebebi-avrupada-uzun-suredir-guvenlik-konularinda-yasanan-ihtilaflar-1055167802.html
Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar
Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söyledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:26+0300
2022-03-30T14:40+0300
çin
ukrayna krizi
vang yi
sergey lavrov
rusya
ukrayna
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.Vang, yaptığı açıklamada, krizin sebebinin Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar olduğunu belirtti. Bakan, diyalog ve müzakereler yoluyla Avrupa'da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Vang, "Çin-Rusya ilişkileri değişen uluslararası konjonktürde yeni testlere tabi oldu, ancak doğru yönde ilerlemeyi sürdürdü" ifadelerini kullandı.Moskova ile Pekin'in ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğuna işaret eden bakan, ayrıca çeşitli alanlarda işbirliğinin artırıldığını anımsattı.Vang, "Çin, bu yeni dönemde Rusya ile ülke liderlerinin rehberliğinde ikili ilişkileri yüksek seviyeye taşımak üzere birlikte çalışma arzusunda" diye konuştu.Öte yandan Vang, Rusya ile Ukrayna'yı zorlukları aşma ve barış görüşmelerini sürdürme konusunda desteklediklerini kaydetti.Bakan, "Bu büyük ölçekli insani krizde Rusya ve diğer tüm tarafların çabalarını destekliyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-bati-ukraynadan-ikinci-afganistan-yaratmaya-calisiyor-1055166908.html
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çin, vang yi, sergey lavrov, rusya, ukrayna

Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar

14:26 30.03.2022 (güncellendi: 14:40 30.03.2022)
© REUTERS / Greg BakerÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Greg Baker
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.
Vang, yaptığı açıklamada, krizin sebebinin Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar olduğunu belirtti. Bakan, diyalog ve müzakereler yoluyla Avrupa'da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Vang, "Çin-Rusya ilişkileri değişen uluslararası konjonktürde yeni testlere tabi oldu, ancak doğru yönde ilerlemeyi sürdürdü" ifadelerini kullandı.
Moskova ile Pekin'in ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğuna işaret eden bakan, ayrıca çeşitli alanlarda işbirliğinin artırıldığını anımsattı.
Vang, "Çin, bu yeni dönemde Rusya ile ülke liderlerinin rehberliğinde ikili ilişkileri yüksek seviyeye taşımak üzere birlikte çalışma arzusunda" diye konuştu.
Öte yandan Vang, Rusya ile Ukrayna'yı zorlukları aşma ve barış görüşmelerini sürdürme konusunda desteklediklerini kaydetti.
Bakan, "Bu büyük ölçekli insani krizde Rusya ve diğer tüm tarafların çabalarını destekliyoruz" dedi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor
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