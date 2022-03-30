https://tr.sputniknews.com/20220330/cin-ukrayna-krizinin-sebebi-avrupada-uzun-suredir-guvenlik-konularinda-yasanan-ihtilaflar-1055167802.html

Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar

Çin: Ukrayna krizinin sebebi, Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söyledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T14:26+0300

2022-03-30T14:26+0300

2022-03-30T14:40+0300

çin

ukrayna krizi

vang yi

sergey lavrov

rusya

ukrayna

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.Vang, yaptığı açıklamada, krizin sebebinin Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar olduğunu belirtti. Bakan, diyalog ve müzakereler yoluyla Avrupa'da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Vang, "Çin-Rusya ilişkileri değişen uluslararası konjonktürde yeni testlere tabi oldu, ancak doğru yönde ilerlemeyi sürdürdü" ifadelerini kullandı.Moskova ile Pekin'in ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduğuna işaret eden bakan, ayrıca çeşitli alanlarda işbirliğinin artırıldığını anımsattı.Vang, "Çin, bu yeni dönemde Rusya ile ülke liderlerinin rehberliğinde ikili ilişkileri yüksek seviyeye taşımak üzere birlikte çalışma arzusunda" diye konuştu.Öte yandan Vang, Rusya ile Ukrayna'yı zorlukları aşma ve barış görüşmelerini sürdürme konusunda desteklediklerini kaydetti.Bakan, "Bu büyük ölçekli insani krizde Rusya ve diğer tüm tarafların çabalarını destekliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-bati-ukraynadan-ikinci-afganistan-yaratmaya-calisiyor-1055166908.html

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