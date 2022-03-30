https://tr.sputniknews.com/20220330/dogalgaz-ithalati-ocakta-yuzde-10-artti-1055157414.html

Doğalgaz ithalatı ocakta yüzde 10 arttı

Doğalgaz ithalatı ocakta yüzde 10 arttı

Geçen yıl ocakta en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 618 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Boru hatlarıyla doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 9.9 azalırken... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T09:44+0300

2022-03-30T09:44+0300

2022-03-30T09:48+0300

ekonomi

doğalgaz

rusya

abd

türkiye

epdk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055157555_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_d86b99a78d1ea820c7989c965e5b5cf5.jpg

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak yaklaşık 6 milyar 704 milyon metreküp oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ocak ayına ilişkin 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 63 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 640 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 9.9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 66.6 yükseldi. Toplam doğalgaz ithalatı ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 6 milyar 704 milyon metreküp oldu. Ocakta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 618 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 205 milyon metreküple ABD, 796 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 2.1 ve 28.9 azaldı, ABD'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 90 artış gösterdi. Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi yüzde 9.4 arttı ve 6 milyar 851 milyon metreküp oldu. Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 0.2 düşüşle 375.4 milyon metreküpe geriledi. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 14.8 düşüşle 1 milyar 181 milyon metreküpe indi. Geçen yıl ocakta konutlardaki doğalgaz tüketimi ise yüzde 23.6 artarak 3 milyar 386 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.7 azalışla 1 milyar 514 milyon metreküp oldu. Doğalgaz stokunun yüzde 79,8'ini 1 milyar 208 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 20.2'sini 306 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu. Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 40 geriledi, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 0.5 arttı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doğalgaz, rusya, abd, türkiye, epdk