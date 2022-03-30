https://tr.sputniknews.com/20220330/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055156982.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.61 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.23 liradan başladı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T09:11+0300

2022-03-30T09:11+0300

2022-03-30T09:11+0300

ekonomi

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euro

türk lirası

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çeyrek altın

gram altın

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Dünü düşüşle kapayan dolar, 30 Mart 2022 sabahına 14.60 lira bandının hemen üzerinde başladı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6150 lira, satış fiyatı 14.6250 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.2360 lira alış fiyatı, 16.2501 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Rus Rublesi ise 0.1620 lira alış fiyatı, 0.1628 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Dün 1900 doların altını göre ons altın, 30 Mart sabahına 1925 dolar seviyesinde başladı.Gram altın da yine dünü düşüşle kapamasının ardından tekrar 900 lira seviyesini aşarak 904 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada çeyrek altın 1483 lira, yarım altın 2967 lira ve tam altın 5917 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220329/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055125681.html

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