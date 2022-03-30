https://tr.sputniknews.com/20220330/dso-dunya-genelinde-kovid-19-vakalari-yuzde-13-dustu-olumler-yuzde-43-artti--1055157266.html
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları yüzde 13 düştü, ölümler yüzde 43 arttı
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları yüzde 13 düştü, ölümler yüzde 43 arttı
Dünya çapında teyit edilen yeni Kovid-19 vakalarının sayısı geçen hafta yüzde 14 düşerken, Şili ve ABD'deki tanımlama ve teşhisteki son değişiklikler ve... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T09:34+0300
2022-03-30T09:34+0300
2022-03-30T09:37+0300
koronavirüs
kovid-19
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
salgın
rapor
vaka
vaka sayısı
ölüm
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DSÖ, salı günü haftalık epidemiyolojik inceleme raporunu yayımladı. Raporda koronavirüs vaka sayıları azalırken, Kovid kaynaklı ölümlerin ciddi derecede artması dikkat çekti.Rapora göre değişiklik, Amerika'nın bazı ülkelerinde, özellikle Şili ve ABD'de değiştirilmiş Kovid-19 tanımlamalarından ve Güneydoğu Asya'dan Hindistan'da 'geriye dönük düzenlemelerden' kaynaklandı.Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta dünya çapında toplam 10 milyondan fazla yeni vaka ve 45 binden fazla ölüm kaydedildiğini söyledi.Kuruluşa göre 29 Mart itibariyle, pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen küresel Kovid-19 vaka sayısı 481 milyonu, vefat sayısı ise 6 milyonu aştı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/dso-tuberkuloz-her-yil-15-milyondan-fazla-kisinin-canina-mal-oluyor-1055030448.html
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kovid-19, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), salgın, rapor, vaka, vaka sayısı, ölüm
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları yüzde 13 düştü, ölümler yüzde 43 arttı
09:34 30.03.2022 (güncellendi: 09:37 30.03.2022) Abone ol
Dünya çapında teyit edilen yeni Kovid-19 vakalarının sayısı geçen hafta yüzde 14 düşerken, Şili ve ABD'deki tanımlama ve teşhisteki son değişiklikler ve Hindistan'da ise 'geriye dönük düzenlemeler' nedeniyle vefat sayısı yüzde 43 artış gösterdi.
DSÖ, salı günü haftalık epidemiyolojik inceleme raporunu yayımladı. Raporda koronavirüs vaka sayıları azalırken, Kovid kaynaklı ölümlerin ciddi derecede artması dikkat çekti.
Rapora göre değişiklik, Amerika'nın bazı ülkelerinde, özellikle Şili ve ABD'de değiştirilmiş Kovid-19 tanımlamalarından ve Güneydoğu Asya'dan Hindistan'da 'geriye dönük düzenlemelerden' kaynaklandı.
Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta dünya çapında toplam 10 milyondan fazla yeni vaka ve 45 binden fazla ölüm kaydedildiğini söyledi.
Kuruluşa göre 29 Mart itibariyle, pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen küresel Kovid-19 vaka sayısı 481 milyonu, vefat sayısı ise 6 milyonu aştı.