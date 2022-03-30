https://tr.sputniknews.com/20220330/dso-dunya-genelinde-kovid-19-vakalari-yuzde-13-dustu-olumler-yuzde-43-artti--1055157266.html

DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları yüzde 13 düştü, ölümler yüzde 43 arttı

DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları yüzde 13 düştü, ölümler yüzde 43 arttı

Dünya çapında teyit edilen yeni Kovid-19 vakalarının sayısı geçen hafta yüzde 14 düşerken, Şili ve ABD'deki tanımlama ve teşhisteki son değişiklikler ve... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T09:34+0300

2022-03-30T09:34+0300

2022-03-30T09:37+0300

koronavirüs

kovid-19

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

salgın

rapor

vaka

vaka sayısı

ölüm

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DSÖ, salı günü haftalık epidemiyolojik inceleme raporunu yayımladı. Raporda koronavirüs vaka sayıları azalırken, Kovid kaynaklı ölümlerin ciddi derecede artması dikkat çekti.Rapora göre değişiklik, Amerika'nın bazı ülkelerinde, özellikle Şili ve ABD'de değiştirilmiş Kovid-19 tanımlamalarından ve Güneydoğu Asya'dan Hindistan'da 'geriye dönük düzenlemelerden' kaynaklandı.Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta dünya çapında toplam 10 milyondan fazla yeni vaka ve 45 binden fazla ölüm kaydedildiğini söyledi.Kuruluşa göre 29 Mart itibariyle, pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen küresel Kovid-19 vaka sayısı 481 milyonu, vefat sayısı ise 6 milyonu aştı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/dso-tuberkuloz-her-yil-15-milyondan-fazla-kisinin-canina-mal-oluyor-1055030448.html

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kovid-19, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), salgın, rapor, vaka, vaka sayısı, ölüm