https://tr.sputniknews.com/20220330/dur-ihtarina-uymayan-surucu-polis-memurunu-metrelerce-surukledi-1055170990.html

Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi

Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, çarptığı kadın polisi kaputta metrelerce sürükledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T15:44+0300

2022-03-30T15:44+0300

2022-03-30T15:44+0300

türkiye

trafik polisi

ehliyet

denizli

polis

kaza

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Denizli’de Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için büyük mücadele veren Gönül’ü gören vatandaşlar otomobilin peşine düştü. Metrelerce ilerledikten sonra vatandaşların durduğu otomobil çember altına alındı. Vatandaşların güçlükle araçtan çıkardığı Mahir K.’yi linç etmek isterken, diğer polis memurları araya girerek sürücüyü ekip otosuna bindirdi.Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü, sürücü ise ekipler tarafında üzeri arandıktan sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücü Mahir K.'nın ise daha önceden 2 kere ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Gönül ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.'Kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti'Vatandaşlar müdahale etmeseydi sürücünün devam edeceğini belirten görgü tanığı Hüseyin Mutluluk, "İlerde polis arkadaşlar çevirme yapıyordu, araca dur ihtarı çekti. Araçta durmayınca oradan buraya kadar sürükledi. Bizde vatandaşlar olarak koştuk ve aracı durdurduk. Zaten baya bir kalabalıktı, kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti" dedi.

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trafik polisi, ehliyet, denizli, polis, kaza