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Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
Denizli’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, çarptığı kadın polisi kaputta metrelerce sürükledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T15:44+0300
2022-03-30T15:44+0300
türkiye
trafik polisi
ehliyet
denizli
polis
kaza
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Denizli’de Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için büyük mücadele veren Gönül’ü gören vatandaşlar otomobilin peşine düştü. Metrelerce ilerledikten sonra vatandaşların durduğu otomobil çember altına alındı. Vatandaşların güçlükle araçtan çıkardığı Mahir K.’yi linç etmek isterken, diğer polis memurları araya girerek sürücüyü ekip otosuna bindirdi.Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü, sürücü ise ekipler tarafında üzeri arandıktan sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücü Mahir K.'nın ise daha önceden 2 kere ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Gönül ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.'Kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti'Vatandaşlar müdahale etmeseydi sürücünün devam edeceğini belirten görgü tanığı Hüseyin Mutluluk, "İlerde polis arkadaşlar çevirme yapıyordu, araca dur ihtarı çekti. Araçta durmayınca oradan buraya kadar sürükledi. Bizde vatandaşlar olarak koştuk ve aracı durdurduk. Zaten baya bir kalabalıktı, kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/trafik-isiklarinda-silahli-saldiriya-ugrayan-2-kisi-yarali-halde-2-kilometre-kacti-1051472103.html
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trafik polisi, ehliyet, denizli, polis, kaza

Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi

15:44 30.03.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT - SEMİH CAN YILMADur ihtarına uymayan sürücü kadın polisi metrelerce sürükledi
Dur ihtarına uymayan sürücü kadın polisi metrelerce sürükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT - SEMİH CAN YILMA
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Denizli’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, çarptığı kadın polisi kaputta metrelerce sürükledi.
Denizli’de Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için büyük mücadele veren Gönül’ü gören vatandaşlar otomobilin peşine düştü. Metrelerce ilerledikten sonra vatandaşların durduğu otomobil çember altına alındı. Vatandaşların güçlükle araçtan çıkardığı Mahir K.’yi linç etmek isterken, diğer polis memurları araya girerek sürücüyü ekip otosuna bindirdi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü, sürücü ise ekipler tarafında üzeri arandıktan sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücü Mahir K.'nın ise daha önceden 2 kere ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Gönül ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

'Kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti'

Vatandaşlar müdahale etmeseydi sürücünün devam edeceğini belirten görgü tanığı Hüseyin Mutluluk, "İlerde polis arkadaşlar çevirme yapıyordu, araca dur ihtarı çekti. Araçta durmayınca oradan buraya kadar sürükledi. Bizde vatandaşlar olarak koştuk ve aracı durdurduk. Zaten baya bir kalabalıktı, kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti" dedi.
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