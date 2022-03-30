https://tr.sputniknews.com/20220330/ekonomiye-guven-martta-geriledi-1055158323.html
Ekonomiye güven martta geriledi
Ekonomiye güven martta geriledi
Ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5'lik düşüşle 95,7 puana geriledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T10:17+0300
2022-03-30T10:17+0300
2022-03-30T10:22+0300
ekonomi
ekonomik güven endeksi
tüik
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Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.
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ekonomik güven endeksi, tüik
Ekonomiye güven martta geriledi
10:17 30.03.2022 (güncellendi: 10:22 30.03.2022) Abone ol
Ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5'lik düşüşle 95,7 puana geriledi.
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.