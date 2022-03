https://tr.sputniknews.com/20220330/emekli-deniz-albay-kirikkanat-suruklenen-mayinlar-deniz-ticari-trafigine-tehdit-olusturuyor-1055163214.html

Emekli Deniz Albay Kırıkkanat: Sürüklenen mayınlar deniz ticari trafiğine tehdit oluşturuyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yakınlarına yaklaşık 420 adet eski mayın döşedi. Yerinden kopan mayınların İstanbul Boğazı’na ve ardından Akdeniz havzasının denizlerine sürüklenme olasılığı dışlanmıyor” uyarısında bulundu. Kurumun açıklamasında, “Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yakınlarına (20. yüzyılın ilk yarısında üretilen) YAM ve YARM tipinden yaklaşık 420 adet eski mayın döşedi” ifadelerine de yer verildi.7 günde Türkiye kıyılarındaBu açıklamanın ardından Türkiye ve Karadeniz ülkeleri teyakkuza geçti. Açıklamanın üzerinden henüz 7 gün geçmişken 26 Mart’ta sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında sivil ticari bir gemi mayın tespit etti. Ukrayna mayınları ile eşleşen ve eski tip olduğu belirtilen bu mayın Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından imha edildi.28 Mart’ta ise bu sefer de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi ve SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.Hangi tip mayınlar döşendi?Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mayın Filosu Komutanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede bu mayınları şöyle anlatmıştı:Akar: Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halindeTürk Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçiren bu mayınların ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından 29 Mart’ta yapılan açıklamada da “Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz’de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu konuda yaptığı açıklamada, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" diye konuştu. Koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" yanıtını verdi. Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine ise Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Şoygu: Silahları akılsızca kullanan Ukrayna ordusu, Karadeniz'de tehditler oluşturuyorİstanbul Boğazı yakınlarında iki mayının imha edilmesiyle ilgili konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise "Bazı silahların Ukrayna ordusu tarafından akılsızca kullanılmasının sonuçları, çeşitli bölgelerde tezahür ediyor. Özellikle Karadeniz'de sivil deniz trafiği için gerçek bir tehdit oluştu" ifadelerini kullandı.BM: Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeliyizUkrayna’nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy açıklarına döşediği mayınlarla ilgili değerlendirmede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeli olduğunu söyledi.Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, kendi deniz sahasında mayınlara rastlamayan Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin mayın arama operasyonuna son verdiğini belirterek, “Mayınlara ilişkin durumu takip ediyoruz. Uluslararası deniz yollarının herhangi bir şekilde mayınlanması son derece endişe verici bir durum. Mayınların döşenmesi uluslararası nakliyeyi, insanların seyahatini etkileyebilir. Söz konusu bölge, Rusya ve Ukrayna'dan yapılan gıda ihracatı için son derece önemli” ifadelerini kullandı.‘Türkiye tarafından gereken her türlü tedbir alınıyor’Karadeniz’deki mayınlar konusunda Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Emekli Deniz Albay Alp Kırıkkanat da “Sürüklenen demirli mayın zarfları, elbette sivil deniz ticari trafiğine bir tehdit oluşturuyor. 26 Mart’tan itibaren bugüne kadar ikisi ülkemiz kıyıları, biri de Romen kıyıları açıklarında olmak üzere toplam üç adet sürüklenen demirli mayın zarfı tespit edilip etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde de sürüklenen mayın tehdidinin devam edebileceğini düşünebiliriz. Ancak Türkiye tarafından gereken her türlü tedbir alınıyor. Şu an için ihtimaller dahilinde görülen birçok husus önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da netleşecektir” ifadelerini kullandı.“Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının havadan ve denizden arama ve gözetleme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü görüyoruz” diye devam eden Kırıkkanat, "Bu faaliyetler muhtemelen bir arama paterni teşkil edilerek yapılıyordur. Bununla birlikte ihbarlara göre de hareket ediliyordur. Mayın zarfları suda ya da sahilde tespit edildiğinde mayın harbi dalgıçlarınca emniyetli bir şekilde imha edilir. Tespit sayısı şimdilik az da olsa müteakip diğer mayın zarfı tespitlerinin de Batı Karadeniz’de yoğunlaşma ihtimali mevcut. Ancak bunu yine de değişkenlik arz edebilecek meteorolojik ve oşinografik ortam şartları belirleyecektir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

