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Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye 'sakin şehirler ağına' katıldı
Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye 'sakin şehirler ağına' katıldı
Erzincan'ın tarihi ve kültürel değeri ile öne çıkan turistik ilçesi Kemaliye, Türkiye'nin Cittaslow (Sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri oldu. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T18:31+0300
2022-03-30T18:39+0300
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Cittaslow International Başkanlık Konseyi'nin 26 Mart 2022'de çevrim içi yaptığı toplantıda, Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dahil edildi.Eski adı Eğin olan ve yukarı Fırat Nehri havzası ile tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ilçenin adı, 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda ilçe halkının Kuvayımilliye güçlerine sağlamış olduğu katkılardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi.Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geleneksel mimarisiyle Anadolu'nun kültürel mirasının örneklerini yansıtan ilçe, 30 Nisan 2021'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer aldı.Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin, hem doğal hem de kültürel kriterleri ile dünyanın ender yerlerinden biri olduğunu belirtti.'Küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentler'İlçenin Cittaslow üyelik sürecinin iki yıl önce başladığını ve sonuca vardıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:Cittaslow kentleri içerisinde bulunmasının ilçeye de önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Karaman, ilçenin dünyada daha çok tanınan, bilinen ve ziyaret edilen bir yer olacağını aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210723/sadece-unvani-sakin-sehir-bayramda-nufusu-20-kat-artti-1045035457.html
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erzincan, sakin şehir

Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye 'sakin şehirler ağına' katıldı

18:31 30.03.2022 (güncellendi: 18:39 30.03.2022)
© AAErzincan, Kemaliye
Erzincan, Kemaliye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Erzincan'ın tarihi ve kültürel değeri ile öne çıkan turistik ilçesi Kemaliye, Türkiye'nin Cittaslow (Sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri oldu.
Cittaslow International Başkanlık Konseyi'nin 26 Mart 2022'de çevrim içi yaptığı toplantıda, Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dahil edildi.
Eski adı Eğin olan ve yukarı Fırat Nehri havzası ile tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ilçenin adı, 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda ilçe halkının Kuvayımilliye güçlerine sağlamış olduğu katkılardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi.
Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geleneksel mimarisiyle Anadolu'nun kültürel mirasının örneklerini yansıtan ilçe, 30 Nisan 2021'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer aldı.
© AAÇEKÜL Vakfı'nın ‘7 Bölge 7 Kent’ projesinde de yer alan ve Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyesi olan Kemaliye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2003'te de Turizm Öncelikli Yöre Belediyesi Listesi'ne seçildi.
ÇEKÜL Vakfı'nın ‘7 Bölge 7 Kent’ projesinde de yer alan ve Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyesi olan Kemaliye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2003'te de Turizm Öncelikli Yöre Belediyesi Listesi'ne seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
ÇEKÜL Vakfı'nın ‘7 Bölge 7 Kent’ projesinde de yer alan ve Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyesi olan Kemaliye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2003'te de Turizm Öncelikli Yöre Belediyesi Listesi'ne seçildi.
© AA
Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin, hem doğal hem de kültürel kriterleri ile dünyanın ender yerlerinden biri olduğunu belirtti.

'Küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentler'

İlçenin Cittaslow üyelik sürecinin iki yıl önce başladığını ve sonuca vardıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:
"Kemaliye, 30 ülkeden 281 kentin bulunduğu ağa dahil olmuş ve uluslararası bir tescili daha kazanmıştır. Cittaslowun amacı, dünyada kendi kimliğini koruyan, yıkıcı ve tehlikeli küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentleri bir araya getirmek ve dünyaya örnek sunmaktır. Dünyada sadece belirli kriterleri sağlayan özel yerler bu ağa katılabilir."
Cittaslow kentleri içerisinde bulunmasının ilçeye de önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Karaman, ilçenin dünyada daha çok tanınan, bilinen ve ziyaret edilen bir yer olacağını aktardı.
Muğla Akyaka - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2021
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