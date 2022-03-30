https://tr.sputniknews.com/20220330/erzincanin-turistik-ilcesi-kemaliye-sakin-sehirler-agina-katildi-1055177013.html

Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye 'sakin şehirler ağına' katıldı

Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye 'sakin şehirler ağına' katıldı

Erzincan'ın tarihi ve kültürel değeri ile öne çıkan turistik ilçesi Kemaliye, Türkiye'nin Cittaslow (Sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri oldu. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T18:31+0300

2022-03-30T18:31+0300

2022-03-30T18:39+0300

erzincan

yaşam

sakin şehir

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Cittaslow International Başkanlık Konseyi'nin 26 Mart 2022'de çevrim içi yaptığı toplantıda, Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dahil edildi.Eski adı Eğin olan ve yukarı Fırat Nehri havzası ile tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ilçenin adı, 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda ilçe halkının Kuvayımilliye güçlerine sağlamış olduğu katkılardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi.Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geleneksel mimarisiyle Anadolu'nun kültürel mirasının örneklerini yansıtan ilçe, 30 Nisan 2021'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer aldı.Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin, hem doğal hem de kültürel kriterleri ile dünyanın ender yerlerinden biri olduğunu belirtti.'Küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentler'İlçenin Cittaslow üyelik sürecinin iki yıl önce başladığını ve sonuca vardıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:Cittaslow kentleri içerisinde bulunmasının ilçeye de önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Karaman, ilçenin dünyada daha çok tanınan, bilinen ve ziyaret edilen bir yer olacağını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20210723/sadece-unvani-sakin-sehir-bayramda-nufusu-20-kat-artti-1045035457.html

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