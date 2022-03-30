https://tr.sputniknews.com/20220330/finlandiya-uc-gun-sonra-karar-degistirdi-rusyayla-demiryolu-tasimaciligina-devam-edecek---1055163523.html
Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek
Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek
Finlandiya’nın demiryolu operatörü VR, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki yük taşımacılığı seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Fin demiryolu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:53+0300
2022-03-30T12:53+0300
2022-03-30T12:52+0300
ukrayna krizi
rusya
finlandiya
st. petersburg
vr
tren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055163786_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_3d6d626992d229a8322b92f5e75e58b1.jpg
VR yetkilileri, başkent Helsinki ile Rusya’nın St. Petersburg kenti arasındaki yük taşımacılığı seferlerini daha önce, İngiltere’nin Rusya Devlet Demiryolları şirketine (RJD) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durdurduklarını söyledi. Fin yetkililer, söz konusu İngiliz yaptırımlarının VR’nin yapmış olduğu anlaşmalar üstünde bir etkisinin olmadığını anlamaları üstüne bu hat üstünde yük taşımacılığı seferlerine bugünden başlayarak geri dönme kararı aldıklarını ekledi. VR, 27 Mart’ta Rusya’dan gelen yük vagonlarının geçişlerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Fin demiryolu operatörü, 28 Mart’ta ise Finlandiya ve Rusya arasında Allegro trenleri ile yapılan yolcu seferlerini durdurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/rusyadan-kalkan-son-ab-treni-helsinkiye-ulasti-1055103300.html
rusya
finlandiya
st. petersburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055163786_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d649ada75bb4c3653b908cf7ddb2ec54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, finlandiya, st. petersburg, vr, tren
Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek
Abone ol
Finlandiya’nın demiryolu operatörü VR, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki yük taşımacılığı seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Fin demiryolu operatörü bu kararı, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle söz konusu seferleri durdurması üstünden bir hafta bile geçmemişken aldı.
VR yetkilileri, başkent Helsinki ile Rusya’nın St. Petersburg kenti arasındaki yük taşımacılığı seferlerini daha önce, İngiltere’nin Rusya Devlet Demiryolları şirketine (RJD) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durdurduklarını söyledi.
Fin yetkililer, söz konusu İngiliz yaptırımlarının VR’nin yapmış olduğu anlaşmalar üstünde bir etkisinin olmadığını anlamaları üstüne bu hat üstünde yük taşımacılığı seferlerine bugünden başlayarak geri dönme kararı aldıklarını ekledi.
VR, 27 Mart’ta Rusya’dan gelen yük vagonlarının geçişlerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
Fin demiryolu operatörü, 28 Mart’ta ise Finlandiya ve Rusya arasında Allegro trenleri ile yapılan yolcu seferlerini durdurdu.