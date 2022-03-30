https://tr.sputniknews.com/20220330/finlandiya-uc-gun-sonra-karar-degistirdi-rusyayla-demiryolu-tasimaciligina-devam-edecek---1055163523.html

Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek

Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek

Finlandiya’nın demiryolu operatörü VR, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki yük taşımacılığı seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Fin demiryolu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:53+0300

2022-03-30T12:53+0300

2022-03-30T12:52+0300

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VR yetkilileri, başkent Helsinki ile Rusya’nın St. Petersburg kenti arasındaki yük taşımacılığı seferlerini daha önce, İngiltere’nin Rusya Devlet Demiryolları şirketine (RJD) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durdurduklarını söyledi. Fin yetkililer, söz konusu İngiliz yaptırımlarının VR’nin yapmış olduğu anlaşmalar üstünde bir etkisinin olmadığını anlamaları üstüne bu hat üstünde yük taşımacılığı seferlerine bugünden başlayarak geri dönme kararı aldıklarını ekledi. VR, 27 Mart’ta Rusya’dan gelen yük vagonlarının geçişlerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Fin demiryolu operatörü, 28 Mart’ta ise Finlandiya ve Rusya arasında Allegro trenleri ile yapılan yolcu seferlerini durdurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220328/rusyadan-kalkan-son-ab-treni-helsinkiye-ulasti-1055103300.html

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