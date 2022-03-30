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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/finlandiya-uc-gun-sonra-karar-degistirdi-rusyayla-demiryolu-tasimaciligina-devam-edecek---1055163523.html
Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek
Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek
Finlandiya’nın demiryolu operatörü VR, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki yük taşımacılığı seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Fin demiryolu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:53+0300
2022-03-30T12:52+0300
ukrayna krizi
rusya
finlandiya
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VR yetkilileri, başkent Helsinki ile Rusya’nın St. Petersburg kenti arasındaki yük taşımacılığı seferlerini daha önce, İngiltere’nin Rusya Devlet Demiryolları şirketine (RJD) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durdurduklarını söyledi. Fin yetkililer, söz konusu İngiliz yaptırımlarının VR’nin yapmış olduğu anlaşmalar üstünde bir etkisinin olmadığını anlamaları üstüne bu hat üstünde yük taşımacılığı seferlerine bugünden başlayarak geri dönme kararı aldıklarını ekledi. VR, 27 Mart’ta Rusya’dan gelen yük vagonlarının geçişlerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Fin demiryolu operatörü, 28 Mart’ta ise Finlandiya ve Rusya arasında Allegro trenleri ile yapılan yolcu seferlerini durdurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/rusyadan-kalkan-son-ab-treni-helsinkiye-ulasti-1055103300.html
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rusya, finlandiya, st. petersburg, vr, tren

Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek

12:53 30.03.2022
© AP PhotoHelsinki- St. Petersburg
Helsinki- St. Petersburg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AP Photo
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Finlandiya’nın demiryolu operatörü VR, Helsinki ile St. Petersburg arasındaki yük taşımacılığı seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Fin demiryolu operatörü bu kararı, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle söz konusu seferleri durdurması üstünden bir hafta bile geçmemişken aldı.
VR yetkilileri, başkent Helsinki ile Rusya’nın St. Petersburg kenti arasındaki yük taşımacılığı seferlerini daha önce, İngiltere’nin Rusya Devlet Demiryolları şirketine (RJD) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durdurduklarını söyledi.
Fin yetkililer, söz konusu İngiliz yaptırımlarının VR’nin yapmış olduğu anlaşmalar üstünde bir etkisinin olmadığını anlamaları üstüne bu hat üstünde yük taşımacılığı seferlerine bugünden başlayarak geri dönme kararı aldıklarını ekledi.
VR, 27 Mart’ta Rusya’dan gelen yük vagonlarının geçişlerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
Fin demiryolu operatörü, 28 Mart’ta ise Finlandiya ve Rusya arasında Allegro trenleri ile yapılan yolcu seferlerini durdurdu.
Rusya'dan kalkan son AB treni Helsinki'ye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya'dan kalkan son AB treni Helsinki'ye ulaştı
28 Mart, 13:42
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