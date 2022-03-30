https://tr.sputniknews.com/20220330/fransa-1-nisandan-itibaren-ruslara-turist-vizesi-vermeye-yeniden-baslayacak-1055172283.html

Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak

Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak

Rusya vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren pandemi ile ilgili kısıtlamalar olmaksızın Fransa’ya turist vizesi için başvurabilecek. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:27+0300

2022-03-30T16:27+0300

2022-03-30T16:32+0300

fransa

koronavirüs

rusya

vize

aşı

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Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ruslar artık salgınla ilgili bir kısıtlama olmaksızın Fransa’dan vize alabilecek.Rusların artık vize başvuruları sırasında aşı sertifikalarının sunulması veya daha önce verilmiş bir Fransa vizesinin bulunduğunu teyit etmesi gerekmeyecek.Fransa hükümeti şubatta ülkede pandemi ile mücadele yönünde alınan bir dizi tedbirin hafifletileceğini duyurmuştu. Şu anda Avrupa menşeli aşıları yaptırmış olan kişilerin test sonucu sunması gerekmiyor.

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fransa, rusya, vize, aşı