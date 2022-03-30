https://tr.sputniknews.com/20220330/fransa-1-nisandan-itibaren-ruslara-turist-vizesi-vermeye-yeniden-baslayacak-1055172283.html
Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak
Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak
Rusya vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren pandemi ile ilgili kısıtlamalar olmaksızın Fransa’ya turist vizesi için başvurabilecek. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T16:27+0300
2022-03-30T16:27+0300
2022-03-30T16:32+0300
fransa
koronavirüs
rusya
vize
aşı
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Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ruslar artık salgınla ilgili bir kısıtlama olmaksızın Fransa’dan vize alabilecek.Rusların artık vize başvuruları sırasında aşı sertifikalarının sunulması veya daha önce verilmiş bir Fransa vizesinin bulunduğunu teyit etmesi gerekmeyecek.Fransa hükümeti şubatta ülkede pandemi ile mücadele yönünde alınan bir dizi tedbirin hafifletileceğini duyurmuştu. Şu anda Avrupa menşeli aşıları yaptırmış olan kişilerin test sonucu sunması gerekmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210623/fransa-kovid-19-salgininda-yeni-varyant-endisesi-nedeniyle-3-ulkeyi-kirmizi-listeye-ekledi-1044804494.html
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fransa, rusya, vize, aşı
Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak
16:27 30.03.2022 (güncellendi: 16:32 30.03.2022) Abone ol
Rusya vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren pandemi ile ilgili kısıtlamalar olmaksızın Fransa’ya turist vizesi için başvurabilecek.
Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ruslar artık salgınla ilgili bir kısıtlama olmaksızın Fransa’dan vize alabilecek.
Rusların artık vize başvuruları sırasında aşı sertifikalarının sunulması veya daha önce verilmiş bir Fransa vizesinin bulunduğunu teyit etmesi gerekmeyecek.
Fransa hükümeti şubatta ülkede pandemi ile mücadele yönünde alınan bir dizi tedbirin hafifletileceğini duyurmuştu. Şu anda Avrupa menşeli aşıları yaptırmış olan kişilerin test sonucu sunması gerekmiyor.