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Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak
Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak
Rusya vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren pandemi ile ilgili kısıtlamalar olmaksızın Fransa’ya turist vizesi için başvurabilecek. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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fransa
koronavirüs
rusya
vize
aşı
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Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ruslar artık salgınla ilgili bir kısıtlama olmaksızın Fransa’dan vize alabilecek.Rusların artık vize başvuruları sırasında aşı sertifikalarının sunulması veya daha önce verilmiş bir Fransa vizesinin bulunduğunu teyit etmesi gerekmeyecek.Fransa hükümeti şubatta ülkede pandemi ile mücadele yönünde alınan bir dizi tedbirin hafifletileceğini duyurmuştu. Şu anda Avrupa menşeli aşıları yaptırmış olan kişilerin test sonucu sunması gerekmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210623/fransa-kovid-19-salgininda-yeni-varyant-endisesi-nedeniyle-3-ulkeyi-kirmizi-listeye-ekledi-1044804494.html
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fransa, rusya, vize, aşı

Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak

16:27 30.03.2022 (güncellendi: 16:32 30.03.2022)
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rusya vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren pandemi ile ilgili kısıtlamalar olmaksızın Fransa’ya turist vizesi için başvurabilecek.
Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ruslar artık salgınla ilgili bir kısıtlama olmaksızın Fransa’dan vize alabilecek.
Rusların artık vize başvuruları sırasında aşı sertifikalarının sunulması veya daha önce verilmiş bir Fransa vizesinin bulunduğunu teyit etmesi gerekmeyecek.
Fransa hükümeti şubatta ülkede pandemi ile mücadele yönünde alınan bir dizi tedbirin hafifletileceğini duyurmuştu. Şu anda Avrupa menşeli aşıları yaptırmış olan kişilerin test sonucu sunması gerekmiyor.
fransa koronavirüs havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2021
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