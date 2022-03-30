https://tr.sputniknews.com/20220330/goztepede-mehmet-sepilden-sonra-murat-yazici-donemi-basladi-1055162093.html

Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı

Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı

Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı getirildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:19+0300

2022-03-30T12:19+0300

2022-03-30T12:24+0300

göztepe

spor

mehmet sepil

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/goztepe-baskani-mehmet-sepil-istifa-etti-1054922322.html

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göztepe, mehmet sepil