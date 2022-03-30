https://tr.sputniknews.com/20220330/goztepede-mehmet-sepilden-sonra-murat-yazici-donemi-basladi-1055162093.html
Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı
Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı
Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı getirildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:19+0300
2022-03-30T12:19+0300
2022-03-30T12:24+0300
göztepe
spor
mehmet sepil
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/goztepe-baskani-mehmet-sepil-istifa-etti-1054922322.html
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göztepe, mehmet sepil
Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı
12:19 30.03.2022 (güncellendi: 12:24 30.03.2022) Abone ol
Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.
Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.