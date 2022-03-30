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Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı
Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı
Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı getirildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:19+0300
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göztepe
spor
mehmet sepil
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/goztepe-baskani-mehmet-sepil-istifa-etti-1054922322.html
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göztepe, mehmet sepil

Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı

12:19 30.03.2022 (güncellendi: 12:24 30.03.2022)
© AAGöztepe
Göztepe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.
Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.
Mehmet Sepil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
SPOR
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti
21 Mart, 16:21
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