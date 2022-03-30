https://tr.sputniknews.com/20220330/hindistanda-2-basli-3-elli-bebek-dunyaya-geldi-1055159800.html

Hindistan'da 2 başlı, 3 elli bebek dünyaya geldi

Hindistan'da 2 başlı, 3 elli bebek dünyaya geldi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Ratlam Bölgesi'nde bir kadın, 2 başı ve 3 eli olan bir bebek dünyaya getirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T11:33+0300

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hindistan

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el

baş

kafa

doğum

yenidoğan

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Doktorlara göre, birden fazla kafa ve uzuvla doğan çocukların yaklaşık yüzde 60 ila 70'i hayatta kalamıyor. Bu bebekler, ya anne karnında ya da doğumdan sonraki 48 saat içinde hayatını kaybediyor. Ancak bazıları nadir de olsa ameliyattan sonra hayatta kalmayı başarıyor.Hindistan'da pazartesi günü doğum yapan bir anne, bebeğinin 3 eli ve 2 başı olduğunu görünce şok geçirdi. Yenidoğanın üçüncü elinin iki yüzünün arasında olduğu görüldü.Madhya Pradesh eyaletine bağlı Ratlam'daki Anne ve Doğum Çocuk Sağlığı Hastanesi'nde çocuk doktoru ve neonatoloji uzmanı olan Dr. Naved Qureshi, "Sonografi raporları, bebeğin pazartesi günü sezaryen ile doğduğunda ikiz olacağını ortaya koymuştu" dedi.Dr. Qureshi, "İki başlı ve üç eli olan bebeği görünce hepimiz hayrete düştük. 3 kilogram ağırlığındaydı" diye ekledi.Bebek, durumu kritik olduğundan ileri bakım ve tıbbi gözetim için kentteki daha donanımlı başka bir hastaneye nakledildi. Annenin ise doğumdan sonra iyileştiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211013/abdde-2-basli-6-ayakli-kaplumbaga-bacaklari-farkli-beyinler-tarafindan-yonetiliyor-1049769346.html

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hindistan, anne, bebek, el, baş, kafa, doğum, yenidoğan