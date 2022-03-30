İçişleri Bakanı Soylu'dan Akşener'e: 'Başaramayacaksın Zafiyet Hanım'
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış, yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu, başaramayacaksın Zafiyet Hanım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" olarak seslendi.
Soylu, "Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış, yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu, başaramayacaksın Zafiyet Hanım" görüşünü savundu.
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından "beyaz toros" suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Zafiyet Hanım; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!" ifadesini kullandı.
Soylu şunları kaydetti:
"Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli(!) devlet büyüğü; Çok kıymetli kendi kendini atayan "müstakbel başbakan", O kadar zayıf oynuyorsun ki; daha önce söyledim; Seni en iyi biz biliriz Seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Emniyet Teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken Kahraman Polisimiz ağzına hiç yakışmıyor... Son üç yıldır TÜİK araştırmasında Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetinde 1. sıra Asayiş Hizmetleri. Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda. Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında Polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım."
Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da KATILMIŞ❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 30, 2022
Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu
Başaramayacaksın Zafiyet Hanım⬇️ pic.twitter.com/REvB9fycwm