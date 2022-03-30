https://tr.sputniknews.com/20220330/ilk-kati-yakitli-roket-denemesini-gerceklestiren-g-koreye-gore-k-korenin-fuzesi-canavar-degil-1055173261.html

İlk katı yakıtlı roket denemesini gerçekleştiren G. Kore'ye göre K. Kore'nin füzesi 'canavar' değil

İlk katı yakıtlı roket denemesini gerçekleştiren G. Kore'ye göre K. Kore'nin füzesi 'canavar' değil

Yılın başından beri rekor sayıda füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin en büyük kıtalararası balistik füzesini (ICBM) fırlattığını teyit etmesiyle Kore... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:53+0300

2022-03-30T16:53+0300

2022-03-30T17:02+0300

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füze

roket

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Yonhap haber ajansının aktardığı Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre başkent Seul'un 150 kilometre güneybatısındaki Taean bölgesindeki tesisten fırlatılan roket, uzaya uydu maketi de gönderdi. Denemenin başarıyla tamamlandığı ve yakın gelecekte katı yakıtlı uzay roketiyle yörüngeye casus uydu gönderileceği aktarılan açıklamada katı yakıtlı roketlerin diğer tiplere kıyasla daha basit bir yapıya sahip olduğu ve üretiminin daha az maliyetli olduğu belirtildi. Bakanlık "Kuzey Kore'nin silah denemeleri moratoryumunu kaldırmasının ardından çok vahim bir zamanda gelen bu katı yakıtlı uzaya fırlatma aracının başarılı test lansmanı, ordumuzun tek taraflı uzay tabanlı bir gözetleme sistemi inşa etme ve savunma kapasitesini güçlendirme çabalarında önemli bir kilometre taşıdır" dedi. Halihazırda kendi askeri keşif uydusu bulunmayan ve Kuzey Kore'deki stratejik tesisleri izlemek için ABD'nin casus uydularına bağımlı olan Güney Kore, uzaya fırlatma araçlarında katı yakıt kullanmak için 2020'de ABD'den icazet almıştı. Daha önce Washington, daha büyük füzeleri ve bölgesel silahlanma yarışını beraberinde getirebileceği gerekçesiyle bu teknolojinin kullanımıyla ilgili Seul'e kısıtlama uyguluyordu. Bu arada Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Kore'nin geçen haftaki ICBM denemesiyle ilgili değerlendirmesinde, bunun, Kim Jong-un yönetiminin iddia ettiği gibi daha yeni, daha büyük, daha uzun menzilli Hwasong-17 değil, daha önce test edilmiş Hwasong-15 füzesi olduğu sonucuna varıldığı duyuruldu. Güney Koreli milletvekilleri de ordudan Kuzey Kore'nin ICBM denemesi hakkında kapalı kapılar ardında brifing aldı. Ardından emekli bir general olan Demokratik Parti milletvekili Min Hong Chul, şunları söyledi: "Güney Kore ile ABD istihbarat servislerinin çıkardığı sonuca göre Kuzey Kore'nin iddiası doğru değil, gerçekte Hwasong-17 değil, Hwasong-15 fırlattılar. 'Kuzey Kore kandırıyor' diye boşuna demiyoruz."Kuzey Kore devlet medyasının Hwasong-17 olduğunu duyurduğu ICBM sistemini, Reuters'e konuşan uzmanlar 'canavar füze' diye nitelemiş, 'dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' değerlendirmesini yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/kimin-canavar-fuze-sovu-kuzey-kore-en-buyuk-kitalararasi-balistik-fuzesini-denedigini-teyit-etti-1055037196.html

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