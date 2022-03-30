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https://tr.sputniknews.com/20220330/imamogluna-suikast-iddiasi-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-verildi-1055175958.html
İmamoğlu'na suikast iddiası soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
İmamoğlu'na suikast iddiası soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, suikasta uğrayabileceği iddiasıyla yaptığı şikayete dair yürütülen soruşturma takipsizlikle... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T17:59+0300
2022-03-30T18:03+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
suikast
savcı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla suikasta uğrayabileceği iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.Başsavcılığın kararında, Ekrem İmamoğlu'nun şikayet dilekçesine yer verilerek, Danıştay saldırısı davasının hükümlüsü Osman Yıldırım'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, müşteki İmamoğlu'nu kastederek "Pimi çekilmiş bir el bombası atılarak" suikast yapılacağının belirtildiği aktarıldı.Müştekinin de can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ifade edilen kararda, atılı suçların oluşabilmesi için suçun icrai hareketlerine başlanması veya teşebbüs aşamasında kalması gerektiği aktarıldı.Somut olayda icrai hareket kapsamında veya teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanmadığı vurgulanan kararda, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından "kovuşturmaya yer olmadığı" bildirildi.Kararda ayrıca 15 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği hatırlatıldı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, suikast, savcı

İmamoğlu'na suikast iddiası soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

17:59 30.03.2022 (güncellendi: 18:03 30.03.2022)
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, suikasta uğrayabileceği iddiasıyla yaptığı şikayete dair yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla suikasta uğrayabileceği iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Başsavcılığın kararında, Ekrem İmamoğlu'nun şikayet dilekçesine yer verilerek, Danıştay saldırısı davasının hükümlüsü Osman Yıldırım'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, müşteki İmamoğlu'nu kastederek "Pimi çekilmiş bir el bombası atılarak" suikast yapılacağının belirtildiği aktarıldı.
Müştekinin de can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ifade edilen kararda, atılı suçların oluşabilmesi için suçun icrai hareketlerine başlanması veya teşebbüs aşamasında kalması gerektiği aktarıldı.
Somut olayda icrai hareket kapsamında veya teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanmadığı vurgulanan kararda, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından "kovuşturmaya yer olmadığı" bildirildi.
Kararda ayrıca 15 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği hatırlatıldı.
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