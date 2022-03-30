https://tr.sputniknews.com/20220330/ingilterede-multeci-programi-beklentileri-karsilayamadi-ukraynalilar-icin-2-bin-700-vize-verildi-1055171946.html

İngiltere'de mülteci programı beklentileri karşılayamadı: Ukraynalılar için 2 bin 700 vize verildi

İngiltere'de mülteci programı beklentileri karşılayamadı: Ukraynalılar için 2 bin 700 vize verildi

Ukrayna'dan çok az sayıda mülteci kabul etmekle eleştirilen İngiliz hükümetinin oluşturduğu 'Ukrayna için Evler' programı beklentiyi karşılayamadı. Katı bir... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:38+0300

2022-03-30T16:38+0300

2022-03-30T16:48+0300

ukrayna krizi

ingiltere

kriz

ev

birleşik krallık

program

vize

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Çarşamba günü yayımlanan İngiltere İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre Birleşik Krallık, sıklıkla reklamı yapılan 'Ukrayna için Evler' (Homes for Ukraine) programı kapsamında, 2 haftadan uzun bir süre içinde yalnızca 2 bin 700 vize verdi.Bakanlık ayrıca, İngiliz akrabalarının yanında kalmak için vize verilen kişi sayısı hakkında güncellenmiş rakamlar paylaştı. Mart ayının başından beri devam eden 'Ukrayna Ailesi' programı 22 bin 800 vize sunabildi.BM Mülteci Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, 3.9 milyondan fazla mülteci Ukrayna'yı terk etti ve bunların büyük çoğunluğu Polonya'ya yerleşti. Ukrayna'da tahminen 6.5 milyon kişi yerinden oldu.'Ukrayna için Evler' programı kapsamında İngiltere'ye mülteci getirmeyi uman onlarca insan, vize verme sisteminin yavaşlığından duydukları hayal kırıklığını ifade etmek için Guardian ile iletişime geçti. 150 binden fazla kişi, mültecilere ev sahipliği yapmakla ilgilendiklerini belirtmek için programa kaydoldu.Başvuru sahipleri, başvuruları takip etmenin bir yolu olmadığından ve mültecilerin İngiltere'ye seyahat etme veya Ukrayna'da kalma konusunda kararsız kalmasından şikayet ettiler. Bazıları da başvuru formunun kötü tasarlandığından, hatalar içerdiğinden ve ana diliniz İngilizce değilse doldurmanın zor olmasından yakındı. Başvuru için gereken belge miktarının fazlalığı da bir diğer tartışma konusu.Yardım kuruluşlarından çağrıÖnde gelen mülteci yardım kuruluşları bu hafta hükümeti, İngiltere'yi AB tarafından alınan önlemlerle uyumlu hale getirmek için Ukraynalı mültecilere yönelik vizelerden feragat etmeye çağırdı. Mülteci Konseyi, İngiliz Kızıl Haçı, Çocukları Kurtarın ve Oxfam, vize sisteminin 'zaten travmatize olmuş Ukraynalılar için büyük sıkıntıya neden olduğunu' söyledi.Hayır derneği başkanları, "Birleşik Krallık'a gelmek isteyenler vize almak için karmaşık bir bürokratik evrak ağında gezinmek zorunda kalıyorlar ve bu da onları başvurularının durumu hakkında herhangi bir bilgi olmadan uzun süreli gecikmelerle karşı karşıya bırakıyor" şeklinde ortak bir açıklama yayımladı.'Daha fazlasını yapmamız gerekiyor'Mülteciler Bakanı Lord Harrington, başvuru planını düzene sokmaya çalışmak için değişiklikler yapıldığını, ancak daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.“İçişleri Bakanlığı'nın vize sürecini kolaylaştırmak ve sisteme ek kaynaklar eklemek için yaptığı değişiklikler nedeniyle ilerleme görmeye başlıyoruz. Ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor ve insanları mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye getirmek için daha fazla iyileştirme yapacağız” diyen Harrington, "Daha fazla aileyi ağırlamayı ve geldiklerinde ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmalarını sağlamayı dört gözle bekliyorum" diye ekledi.

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ingiltere, kriz, ev, birleşik krallık, program, vize