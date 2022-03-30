https://tr.sputniknews.com/20220330/ingilterede-tuketici-borclanmalari-son-bes-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1055153429.html

İngiltere'de tüketici borçlanmaları son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere'de tüketici borçlanmaları son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere’de, şubat ayında toplam bireysel tüketici borçlanması 1,9 milyar sterlin ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T01:07+0300

2022-03-30T01:07+0300

2022-03-30T01:09+0300

ekonomi

ingiltere

tüketici

borçlanma

rishi sunak

ingiltere merkez bankası

ingiltere merkez bankası (boe)

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), verilerine göre, ülkede bu yılın şubat ayında tüketicilerin kullandığı toplam krediler bir önceki aya göre yüzde 4.4 artarak 1.9 milyar sterlin seviyesine yükseldi. Böylece bireysel tüketici borçlanmalarında son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.BoE, şubat ayındaki tüketici borçlanmalarının 1.5 milyar sterlinlik kısmının kredi kartları yoluyla, 400 milyon sterlinlik kısmının ise tüketici kredileri yoluyla yapıldığı bildirildi.Ülkede şubat ayında onaylanan konut kredisi sayısı ise ocak ayındaki 73 bin 800 seviyesinden 71 bine geriledi.Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics Başekonomisti Paul Dales, şubat ayında toplam bireysel tüketici borçlanmasının aylık 800 milyon sterlin seviyesinde olan beklentiyi aşarak 1.9 milyar sterline ulaşmasının, ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin kredi kartları üzerinden borçlanmak zorunda kaldığına işaret ettiğini belirtti.İngiltere’de şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6.2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Ülkede enflasyon ocak ayında ise yüzde 5.5 artış kaydetmişti.İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta parlamentoda açıkladığı "Bahar Bütçe Planlaması" kapsamında dolaylı vergi indirimlerinin uygulanmasını taahhüt etmişti.İngiltere'de şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti.

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ingiltere, tüketici, borçlanma, rishi sunak, ingiltere merkez bankası, ingiltere merkez bankası (boe)