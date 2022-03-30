https://tr.sputniknews.com/20220330/italya-milli-takim-teknik-direktoru-mancini-cok-onemli-bir-takima-karsi-galip-geldik-1055153576.html

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: Çok önemli bir takıma karşı galip geldik

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: Çok önemli bir takıma karşı galip geldik

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 3-2 yendikleri Türkiye karşılaşmasına ilişkin, çok önemli bir takıma karşı galip geldiklerini ve iyi... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T01:18+0300

2022-03-30T01:18+0300

2022-03-30T01:18+0300

spor

roberto mancini

italya

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104185/92/1041859257_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_02a88e7014f3f826f97c7fcdbd70e3d1.jpg

Mancini, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesine ilişkin sorusuna Mancini, olup bitenlerden sonra her şeyi söylemenin kolay olduğunu ifade etti.Mancini, bugün iyi oynadıklarını belirterek, maçta fazla süre alamayanlara şans verdiğini ve takımının övgüyü hak ettiğini dile getirdi.'Çok önemli bir takıma karşı galip geldik'Karşılaşmadan galip ayrılmalarının psikolojik etkisinin sorulmasına Mancini, şöyle cevap verdi:"Bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün fazla süre almayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Genç oyuncularımızı sahaya sürdük ki aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç günü sakin geçirmeliyiz. Daha sonra durum değerlendirmesi yapmak lazım."'Genç oyuncuların bir arada daha fazla oynamaları gerekiyor'Mancini, maça iyi başlayamadıklarını ancak daha sonra oyunu dengelediklerini ifade ederek, "Genç oyuncuların bir arada daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz birazcık ileri bölgede baskı yaptığında ilk on dakika çok çok zorlandık, onu da hepimiz gördük ama daha sonra oyun dengelemesini bildik. Zaten gördüğünüz gibi golden sonra da gelen bir öz güven oldu. Bunlar genç oyuncular tabii ki de zamanla hatalarını telafi edecekler. Kendilerini geliştirecekler. Önemli olan da bu." diye konuştu.'Ben zaten bir Türkiye hayranıyım'Türkiye'ye yönelik futbol bakış açısının sorulması üzerine Mancini, "İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansım oldu. İtalyan oyuncular da Türkiye'de oynadıkları için çok çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu." dedi.Mancini, A Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve Cengiz Ünder'in kendisini etkilediğini vurguladı.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roberto mancini, italya, türkiye