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Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta
Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T01:01+0300
2022-03-30T01:01+0300
türkiye
karadeniz
gaz
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Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.Sosyal medyadan açıklama yapan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya ulaştırılmasında büyük rol oynayacak kuyu başı vanalarından ilkinin Filyos'ta bulunan Doğalgaz İşleme Tesisi'ne ulaştığını belirtti. Dönmez, "Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak." dedi.Filyos'a getirilen "Christmas Tree" isimli ekipman doğalgaz kuyusunda su altı debi ve basıncını yönetecek.Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5.1 metre, genişliği 5.9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.
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karadeniz, gaz

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

01:01 30.03.2022
© Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıKaradeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta
Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi.
Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya ulaştırılmasında büyük rol oynayacak kuyu başı vanalarından ilkinin Filyos'ta bulunan Doğalgaz İşleme Tesisi'ne ulaştığını belirtti.
Dönmez, "Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak." dedi.
Filyos'a getirilen "Christmas Tree" isimli ekipman doğalgaz kuyusunda su altı debi ve basıncını yönetecek.
Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5.1 metre, genişliği 5.9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.
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