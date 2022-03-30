https://tr.sputniknews.com/20220330/karadeniz-gazinin-gecisini-saglayacak-vanalardan-ilki-filyosta-1055153244.html

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T01:01+0300

2022-03-30T01:01+0300

2022-03-30T01:01+0300

türkiye

karadeniz

gaz

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Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.Sosyal medyadan açıklama yapan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya ulaştırılmasında büyük rol oynayacak kuyu başı vanalarından ilkinin Filyos'ta bulunan Doğalgaz İşleme Tesisi'ne ulaştığını belirtti. Dönmez, "Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak." dedi.Filyos'a getirilen "Christmas Tree" isimli ekipman doğalgaz kuyusunda su altı debi ve basıncını yönetecek.Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5.1 metre, genişliği 5.9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.

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karadeniz, gaz