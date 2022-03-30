https://tr.sputniknews.com/20220330/karaismailoglu-avrasya-tunelinin-isletme-suresi-bittiginde-140-milyon-dolar-gelir-elde-edilecek-1055166316.html

Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde 140 milyon dolar gelir elde edilecek

Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde 140 milyon dolar gelir elde edilecek

Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde 140 milyon dolar gelir elde edileceğini belirterek, "2039'a gelindiğinde kamu, ödediği tüm... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T13:44+0300

2022-03-30T13:44+0300

2022-03-30T13:51+0300

adil karaismailoğlu

ekonomi

avrasya tüneli

gelir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde, kamunun söz konusu projeden kaynaklı olarak, vergi ve diğer kazançlar hariç, en az 140 milyon dolar gelir elde edeceğini belirterek, "2039'a gelindiğinde kamu, ödediği tüm garantileri geri almış olacak. 31 Ocak 2042 itibarıyla kamu, borçsuz, masrafsız, işler vaziyette yatırım varlığının sahibi olacak ve tüm gelir kendisine ait olacak" ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, 30 Ocak 2013'te inşasına başlanan Avrasya Tüneli'nin, planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlanarak 22 Aralık 2016'da hizmete açıldığını anımsattı.Projenin yatırım maliyetinin 1 milyar 245 milyon dolar, yıllık işletme maliyetinin de 35 milyon dolar olarak hesaplandığına işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:Karaismailoğlu, Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin 2021'de 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre düşüşüyle oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde ettiklerini, bunun sonucunda projenin ülke ekonomisine 5 yıllık katkısının 8.1 milyar lira olduğunu dile getirdi.Bakan Karaismailoğlu, analizlere göre, Avrasya Tüneli'nin geçen yıl 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin de etkisiyle, günlük çift yönlü seyahatlerde, her bir kullanıcıya ortalama 137 lira getiri sağladığını belirtti.Çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğu açısından Avrasya Tüneli'nin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, projenin 2021'deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) aldığını, böylece elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına destek olduğunu söyledi.Karaismailoğlu, "Enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi unsurlar gözetilerek yeşil bina olarak tasarlanan ve bu özellikleriyle LEED Altın Sertifikası'na sahip Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım Binası'nda 2021'de 7.7 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece işletme başlangıcından bu yana 5 yılda toplam 37.2 ton atık geri kazandırılmış oldu" dedi.Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin kullanımıyla 5 yılda toplam 50 bin ton emisyon azalımı gerçekleştiğini vurgulayarak, bu miktarla, bir ağacın yılda 25 kilogram karbondioksiti emdiği düşünüldüğünde, yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edildiğini bildirdi.‘Tüneli 4.8 milyon farklı araç 82 milyon kez kullandı’Avrasya Tüneli'nin, sadece tasarım ve mühendislik açısından değil, insan odaklı iş yaklaşımıyla da örnek proje olma niteliğini taşıdığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:İşletme döneminde ise 200 kişilik uzman personel kadrosuyla 1 milyon 77 bin 335 adam/saat çalışma performansının sağlandığını bildiren Karaismailoğlu, çalışanların 2 bin 564 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, 42 bin 98 mesleki eğitim alındığını ifade etti."Avrasya Tüneli, bugüne kadar 4.8 milyon farklı araç tarafından 82 milyon kez kullanılmıştır" diyen Karaismailoğlu, bu araçların yüzde 93'ünün otomobil, yüzde 7'sinin minibüs olduğunu söyledi.Araçların tüneli tercih etme oranının Asya yönünde yüzde 51 iken, Avrupa yönünde yüzde 49 olarak gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, ortalama günlük kullanımın 50-55 bin birim araç olduğunu bildirdi.Karaismailoğlu, 2026'da minimum trafik garanti sayısına erişilmesinin öngörüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-karaismailoglu-avrasya-tuneli-ekonomiye-81-milyar-lira-katki-sagladi-1053861681.html

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adil karaismailoğlu, avrasya tüneli, gelir