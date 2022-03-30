https://tr.sputniknews.com/20220330/kedi-puzik-bes-katli-apartmanin-sakinlerini-yangindan-kurtardi-1055163862.html

Kedi Puzik, beş katlı apartmanın sakinlerini yangından kurtardı

Kedi Puzik, beş katlı apartmanın sakinlerini yangından kurtardı

Rusya’nın Saratov kentinde Puzik isimli bir kedi, gece saatlerinde beş katlı bir apartmandaki dairede çıkan yangınla ilgili sahibini uyararak kurtulmasını... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:52+0300

2022-03-30T12:52+0300

2022-03-30T12:57+0300

kedi

dünya

yangın

rusya

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Bölge Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kentteki beş katlı bir binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahibi dumanla dolan daireden kaçmayı başarıp komşuları da uyarabildi.Yangın sırasında ev sahibi, televizyon izlerken uyuyakalmış vaziyetteydi. Kedi Puzik yangın nedeniyle birden gelip sahibinin ısırmaya, tırmalamaya ve miyavlamaya başladı, uyanan ev sahibi de evin dumanla dolduğunu görüp aceleyle dışarı çıktı ve kediyi yanına alma fırsatı bulamadı. İtfaiye ekipleri daha sonra içeri girdi, dışarı çıkarılan kediye oksijen verildi. Yangın da başarıyla söndürüldü.Daha sonra veterinere götürülen Puzik’in sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211215/kediler-hakkinda-neler-biliyorsunuz-1051765478.html

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