https://tr.sputniknews.com/20220330/kilicdaroglunun-avukatinin-4-yila-kadar-hapsi-istendi-1055165515.html
Kılıçdaroğlu'nun avukatının 4 yıla kadar hapsi istendi
Kılıçdaroğlu'nun avukatının 4 yıla kadar hapsi istendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T13:31+0300
2022-03-30T13:31+0300
2022-03-30T13:31+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
avukat
cumhurbaşkanına hakaret
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Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Celal Çelik'i avukatı temsil ettiDuruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açtığı manevi tazminat davasında avukat Celal Çelik’in sunduğu cevap dilekçesindeki beyanların savunma hakkının kullanılması sınırı içinde kalmadığını aktardı.Sanık Çelik'in üzerine atılı olan “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtilen mütalaada, Çelik'in "görevi kötüye kullanma" suçundan ise beraati istendi.Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı, ek süre talebinde bulundu.Sanık avukatının süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında Man Adası'ndaki iddiaları nedeniyle açtığı tazminat davasında davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in mahkemeye bir dilekçe sunduğu belirtiliyordu.Sanığın 15 Ocak 2018 tarihli cevap dilekçesinde, davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği anlatılan iddianamede, sanığın bu iki suçtan toplamda 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, avukat, cumhurbaşkanına hakaret
Kılıçdaroğlu'nun avukatının 4 yıla kadar hapsi istendi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Celal Çelik'i avukatı temsil etti
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açtığı manevi tazminat davasında avukat Celal Çelik’in sunduğu cevap dilekçesindeki beyanların savunma hakkının kullanılması sınırı içinde kalmadığını aktardı.
Sanık Çelik'in üzerine atılı olan “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtilen mütalaada, Çelik'in "görevi kötüye kullanma" suçundan ise beraati istendi.
Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı, ek süre talebinde bulundu.
Sanık avukatının süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında Man Adası'ndaki iddiaları nedeniyle açtığı tazminat davasında davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in mahkemeye bir dilekçe sunduğu belirtiliyordu.
Sanığın 15 Ocak 2018 tarihli cevap dilekçesinde, davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği anlatılan iddianamede, sanığın bu iki suçtan toplamda 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.