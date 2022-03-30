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Kırmızı ete yüzde 10 zam
Kırmızı ete yüzde 10 zam
Ramazan'a birkaç gün kala, dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendeden sonra... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T21:14+0300
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türkiye
perakende satış
perakende
et
kırmızı et
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27 Kasım'da 2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29 Aralık 2021'de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Dünya Gazetesi'nden Ömer Gören'in haberine göre Bugün de yapılan yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.
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perakende satış, perakende, et, kırmızı et

Kırmızı ete yüzde 10 zam

21:14 30.03.2022
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Ramazan'a birkaç gün kala, dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendeden sonra toptan satışlarda da kırmızı et fiyatlarının 3 haneli rakamları göreceği ifade edildi.
27 Kasım'da 2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29 Aralık 2021'de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi.
Dünya Gazetesi'nden Ömer Gören'in haberine göre Bugün de yapılan yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.
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