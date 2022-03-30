https://tr.sputniknews.com/20220330/kirmizi-ete-yuzde-10-zam-1055181228.html

Kırmızı ete yüzde 10 zam

Kırmızı ete yüzde 10 zam

Ramazan'a birkaç gün kala, dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendeden sonra... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T21:14+0300

2022-03-30T21:14+0300

2022-03-30T21:11+0300

türkiye

perakende satış

perakende

et

kırmızı et

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104187/69/1041876934_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ecbeb215b4cd2c20daf92404df43b161.jpg

27 Kasım'da 2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29 Aralık 2021'de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Dünya Gazetesi'nden Ömer Gören'in haberine göre Bugün de yapılan yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perakende satış, perakende, et, kırmızı et