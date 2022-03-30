https://tr.sputniknews.com/20220330/kiz-erkek-ayri-otursun-talimati-veren-okul-muduru-goreve-dondu-1055163597.html
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü göreve döndü
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü göreve döndü
Bursa'da kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması talimatı vermesinin ardından görevinden alınan okul müdürü Haydar Akın, 5 gün sonra yeniden görevine döndü. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:48+0300
2022-03-30T12:48+0300
2022-03-30T12:49+0300
türkiye
bursa
öğretmen
okul
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Bursa'da ''harem selamlık'' talimatı veren okul müdürü görevine döndü.Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere resmi bir yazı göndererek, tüm sınıflardaki oturma düzeninin kız ve erkek ayrı olacak şekilde değiştirilmesini istemişti.Akın'ın bu yazısı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış ve Akın'ın müdürlük görevine son verildiğini açıklamıştı.Edinilen bilgiye göre, Akın 5 gün sonra görevine iade edildi. EğitimBir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar açıklamasında, “Haydar Akın müdürümüz görevine iade edildi. Bir yanlıştan dönüldü. Başta Genel Başkanımız, teşkilatımız ile sivil toplum örgütlerimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akın'ın görevine iadesiyle ilişkin bir gerekçe paylaşılmadı.'Konuyu kapatalım' dediOdatv'nin haberine göre, göreve başlamasının ardından öğretmenlerle toplantı yapan Akın, “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım” dedi.Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikaları, Akın’ın göreve iade edilmesini okul önünde yapacakları basın açıklamasıyla protesto edecek.
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bursa, öğretmen, okul
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü göreve döndü
12:48 30.03.2022 (güncellendi: 12:49 30.03.2022) Abone ol
Bursa'da kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması talimatı vermesinin ardından görevinden alınan okul müdürü Haydar Akın, 5 gün sonra yeniden görevine döndü.
Bursa'da ''harem selamlık'' talimatı veren okul müdürü görevine döndü.
Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere resmi bir yazı göndererek, tüm sınıflardaki oturma düzeninin kız ve erkek ayrı olacak şekilde değiştirilmesini istemişti.
Akın'ın bu yazısı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış ve Akın'ın müdürlük görevine son verildiğini açıklamıştı.
Edinilen bilgiye göre, Akın 5 gün sonra görevine iade edildi. EğitimBir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar açıklamasında, “Haydar Akın müdürümüz görevine iade edildi. Bir yanlıştan dönüldü. Başta Genel Başkanımız, teşkilatımız ile sivil toplum örgütlerimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akın'ın görevine iadesiyle ilişkin bir gerekçe paylaşılmadı.
'Konuyu kapatalım' dedi
Odatv'nin haberine göre
, göreve başlamasının ardından öğretmenlerle toplantı yapan Akın, “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım” dedi.
Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikaları, Akın’ın göreve iade edilmesini okul önünde yapacakları basın açıklamasıyla protesto edecek.