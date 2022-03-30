https://tr.sputniknews.com/20220330/kocaelide-evli-oldugu-erkek-tarafindan-sirtindan-bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1055179790.html
Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından sırtından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından sırtından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşi tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan 41 yaşındaki Ayşe P., hayatını kaybetti.
30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T20:10+0300
2022-03-30T20:10+0300
2022-03-30T20:10+0300
türkiye
kocaeli
kadın cinayeti
kadına şiddet
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Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P.'yi (41) sırtından bıçakladı. Ayşe P. kanlar içinde yere yığılırken, H.P. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Ayşe P., sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşe P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.Çiftin evinden zaman zaman tartışma sesleri yükseldiğini ileri süren bir vatandaş, "Bu çift 1 ay önce buraya taşınmış, hatta eşyalarını da el arabasıyla taşımışlar. Çok fazla gürültü yapıyorlarmış, demek ki aralarında geçimsizlik vardı. Dediklerine göre kadını, eşi sırtından bıçaklamış, çocuğu da alıp kaçmış. Kadını bayıldı zannetmişler ancak bıçaklandığı ortaya çıktı" dedi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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kocaeli, kadın cinayeti, kadına şiddet
Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından sırtından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşi tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan 41 yaşındaki Ayşe P., hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P.'yi (41) sırtından bıçakladı. Ayşe P. kanlar içinde yere yığılırken, H.P. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Ayşe P., sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşe P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çiftin evinden zaman zaman tartışma sesleri yükseldiğini ileri süren bir vatandaş, "Bu çift 1 ay önce buraya taşınmış, hatta eşyalarını da el arabasıyla taşımışlar. Çok fazla gürültü yapıyorlarmış, demek ki aralarında geçimsizlik vardı. Dediklerine göre kadını, eşi sırtından bıçaklamış, çocuğu da alıp kaçmış. Kadını bayıldı zannetmişler ancak bıçaklandığı ortaya çıktı" dedi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.