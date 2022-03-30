https://tr.sputniknews.com/20220330/kremlin-kirimin-aidiyeti-tartisma-konusu-degil-ukraynayla-gorusmelerde-ele-alinmayacak-1055164713.html

Kremlin: Kırım’ın aidiyeti tartışma konusu değil, Ukrayna’yla görüşmelerde ele alınmayacak

Kremlin: Kırım’ın aidiyeti tartışma konusu değil, Ukrayna’yla görüşmelerde ele alınmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kırım’ın aidiyetinin Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ele alınabilecek bir konu olmadığını ve yarımadanın Rusya’ya ait... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T13:12+0300

2022-03-30T13:12+0300

2022-03-30T14:02+0300

kremlin

kırım

ukrayna krizi

dmitriy peskov

ukrayna

rusya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde ele alınan konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, Ukrayna tarafının dün İstanbul’da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Kırım’a ilişkin ilettiği teklif hakkındaki soruya yanıt verdi. Söz konusu teklif, Kırım’ın müzakere konusu yapılmasını, bu müzakerelerin Ukrayna’da ateşkes sağlanması sonrası başlamasını ve 15 yıla yayılmasını içeriyordu.Kremlin Sözcüsü, bu teklif üstünden 'Kırım konusunda bir anlaşmaya varmanın seçeneklerden biri olup olmadığı' yönündeki soruya “Kırım, Rusya Federasyonu’nun parçası. Anayasamıza göre Rusya Federasyonu topraklarının yazgısını kimseyle konuşmamız mümkün değildir, ihtimal dışıdır. Anayasamızda yazan bu" yanıtını verdi.Öte yandan Peskov, Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin detaylarını basınla paylaşmak istemediklerini kaydetti. Ancak Ukrayna tarafının isteklerini somut bir biçimde yazılı olarak iletmeye başlamış olmasını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirten Kremlin Sözcüsü, bununla beraber görüşmelerde çok büyük bir ilerleme sağlandığını söyleyemeyeceklerini ifade etti. Peskov, “Hâlâ yapılacak çok, çok uzun işler var” diye ekledi.Peskov ayrıca, Rusya’nın Ukrayna ile görüşmelerdeki baş müzakerecisi Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in dün İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bugün de bazı açıklamalar yapacağını söyledi.‘Yaptırım uygulayan ülkelerden, gaz ödemelerini hemen yarın ruble cinsinden yapmalarını istemeyeceğiz’Bunun yanı sıra Kremlin Sözcüsü, yaptırımcı ülkelerden, Rusya’dan satın aldıkları gaz için, ‘hemen yarın ruble cinsinden ödeme yapmalarını’ istemeyeceklerini belirtti. Peskov, “Ödeme ve tedarik, zamana yayılan bir süreçtir. Bu, yarın tedarik edeceğimizin hemen (ruble ile) ödenmesi gerektiği anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220329/ukrayna-disislerinin-kiev-heyetine-verdigi-bir-sey-yiyip-icmeyin-tavsiyesine-zaharovadan-yanit-1055136046.html

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kremlin, kırım, dmitriy peskov, ukrayna, rusya