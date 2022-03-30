https://tr.sputniknews.com/20220330/kremlin-putin-italya-basbakani-draghiye-istanbuldaki-muzakereler-konusunda-bilgi-verdi-1055178738.html
Kremlin: Putin, İtalya Başbakanı Draghi'ye İstanbul'daki müzakereler konusunda bilgi verdi
Kremlin: Putin, İtalya Başbakanı Draghi'ye İstanbul'daki müzakereler konusunda bilgi verdi
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:28+0300
2022-03-30T19:28+0300
2022-03-30T19:28+0300
ukrayna krizi
rusya
italya
kremlin
mario draghi
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054432669_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_893c96803adf47af26014a420872ba32.jpg
Kremlin’in açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Mario Draghi'nin ricası üzerine Vladimir Putin, bir gün önce sıradaki turu İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında düzenlenen müzakerelerin ilerleyişi hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.‘Putin, Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulundu’Putin’in Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulunduğu dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
rusya
italya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054432669_158:0:2729:1928_1920x0_80_0_0_25470424f5ac16d5ab6962690835ff8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, italya, kremlin, mario draghi, istanbul
Kremlin: Putin, İtalya Başbakanı Draghi'ye İstanbul'daki müzakereler konusunda bilgi verdi
Abone ol
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatı konusunda bilgi verdiği belirtildi.
Kremlin’in açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Mario Draghi'nin ricası üzerine Vladimir Putin, bir gün önce sıradaki turu İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında düzenlenen müzakerelerin ilerleyişi hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.
‘Putin, Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulundu’
Putin’in Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulunduğu dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Aralarında İtalya’nın da bulunduğu bir dizi ülkeye doğalgaz tedariki ile ilgili ödemelerde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalar da yapıldı.”