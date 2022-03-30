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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/kremlin-putin-italya-basbakani-draghiye-istanbuldaki-muzakereler-konusunda-bilgi-verdi-1055178738.html
Kremlin: Putin, İtalya Başbakanı Draghi'ye İstanbul'daki müzakereler konusunda bilgi verdi
Kremlin: Putin, İtalya Başbakanı Draghi'ye İstanbul'daki müzakereler konusunda bilgi verdi
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:28+0300
2022-03-30T19:28+0300
ukrayna krizi
rusya
italya
kremlin
mario draghi
istanbul
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Kremlin’in açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Mario Draghi'nin ricası üzerine Vladimir Putin, bir gün önce sıradaki turu İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında düzenlenen müzakerelerin ilerleyişi hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.‘Putin, Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulundu’Putin’in Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulunduğu dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
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rusya, italya, kremlin, mario draghi, istanbul

Kremlin: Putin, İtalya Başbakanı Draghi'ye İstanbul'daki müzakereler konusunda bilgi verdi

19:28 30.03.2022
© Sputnik / Андрей Горшков / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Андрей Горшков
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatı konusunda bilgi verdiği belirtildi.
Kremlin’in açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Mario Draghi'nin ricası üzerine Vladimir Putin, bir gün önce sıradaki turu İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında düzenlenen müzakerelerin ilerleyişi hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.

‘Putin, Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulundu’

Putin’in Draghi'ye gaz tedariki ödemelerinde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalarda bulunduğu dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Aralarında İtalya’nın da bulunduğu bir dizi ülkeye doğalgaz tedariki ile ilgili ödemelerde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalar da yapıldı.”
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