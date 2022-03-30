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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/kremlin-putin-scholza-dogalgaz-odemelerinin-ruble-olarak-yapilmasi-kararina-iliskin-bilgi-verdi-1055177474.html
Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi
Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Almanya Başbakanı Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T18:45+0300
2022-03-30T18:45+0300
ukrayna krizi
kremlin
vladimir putin
olaf scholz
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.Açıklamada, “Vladimir Putin, Alman Başbakanına özellikle Almanya'ya tedarik edilen gaz ödemelerinin Rus rublesi cinsinden yapılması kararının özü hakkında bilgi verdi. Ödeme prosedüründeki değişikliğin, Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AB ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurulmasından kaynaklandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.
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kremlin, vladimir putin, olaf scholz

Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi

18:45 30.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKOlaf Scholz- Vladimir Putin
Olaf Scholz- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Almanya Başbakanı Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.
Açıklamada, “Vladimir Putin, Alman Başbakanına özellikle Almanya'ya tedarik edilen gaz ödemelerinin Rus rublesi cinsinden yapılması kararının özü hakkında bilgi verdi. Ödeme prosedüründeki değişikliğin, Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AB ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurulmasından kaynaklandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.
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