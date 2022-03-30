https://tr.sputniknews.com/20220330/kremlin-putin-scholza-dogalgaz-odemelerinin-ruble-olarak-yapilmasi-kararina-iliskin-bilgi-verdi-1055177474.html

Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi

Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Almanya Başbakanı Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T18:45+0300

2022-03-30T18:45+0300

2022-03-30T18:45+0300

ukrayna krizi

kremlin

vladimir putin

olaf scholz

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.Açıklamada, “Vladimir Putin, Alman Başbakanına özellikle Almanya'ya tedarik edilen gaz ödemelerinin Rus rublesi cinsinden yapılması kararının özü hakkında bilgi verdi. Ödeme prosedüründeki değişikliğin, Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AB ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurulmasından kaynaklandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

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kremlin, vladimir putin, olaf scholz