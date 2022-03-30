https://tr.sputniknews.com/20220330/kremlin-putin-scholza-dogalgaz-odemelerinin-ruble-olarak-yapilmasi-kararina-iliskin-bilgi-verdi-1055177474.html
Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi
Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Almanya Başbakanı Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T18:45+0300
2022-03-30T18:45+0300
2022-03-30T18:45+0300
ukrayna krizi
kremlin
vladimir putin
olaf scholz
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.Açıklamada, “Vladimir Putin, Alman Başbakanına özellikle Almanya'ya tedarik edilen gaz ödemelerinin Rus rublesi cinsinden yapılması kararının özü hakkında bilgi verdi. Ödeme prosedüründeki değişikliğin, Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AB ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurulmasından kaynaklandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.
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kremlin, vladimir putin, olaf scholz
Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Almanya Başbakanı Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.
Açıklamada, “Vladimir Putin, Alman Başbakanına özellikle Almanya'ya tedarik edilen gaz ödemelerinin Rus rublesi cinsinden yapılması kararının özü hakkında bilgi verdi. Ödeme prosedüründeki değişikliğin, Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AB ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurulmasından kaynaklandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.