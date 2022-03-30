https://tr.sputniknews.com/20220330/kurtarilan-maryinka-kentinde-azov-taburunun-ussunde-hitleri-anlatan-kitaplar-bulundu--1055172525.html

Kurtarılan Maryinka kentinde Azov Taburu’nun üssünde Hitler’i anlatan kitaplar bulundu

Kurtarılan Maryinka kentinde Azov Taburu’nun üssünde Hitler’i anlatan kitaplar bulundu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri’nin Rus ordusunun desteği ile kurtardığı Maryinka kentinde, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun üssünde... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:38+0300

2022-03-30T16:38+0300

2022-03-30T16:38+0300

ukrayna krizi

nazi

azov

hitler

ukrayna

kitap

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Azov Taburu’nun üssüne giden Rus İzvestiya gazetesinin muhabiri, aşırı milliyetçilerin terk ettiği üste Nazi lideri Adolf Hitler’i anlatan ve aşırı milliyetçi niteliği taşıyan diğer kitaplar bulunduğunu belirtti. Muhabirin aktardığı üzere üste kitapların yanı sıra dağınık halde askeri ve sivil kıyafetler, ayrıca silah, mermi ve mühimmat dolu kutular da bulundu. Ele geçirilen tesiste ayrıca Alman bayrağı şevronunun yer aldığı forma ve İngiltere bayrağının yer aldığı şevronlar bulundu. Azov Taburu’nun kurucusu, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekili Andrey Biletskiy ise aynı gün Financial Times’a verdiği röportajda, taburun birçok mensubunun aşırı milliyetçi olduğunu söyledi. Azov Taburu’nun ‘vatanseverliğine’ dikkat çeken Biletskiy, bugün Ukraynalıların çoğunluğunun milliyetçi inançları paylaştığını, Ukrayna'nın ulusal kahramanının ise Stepan Bandera olduğunu ileri sürdü.

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nazi, azov, hitler, ukrayna, kitap