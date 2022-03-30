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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/kurtarilan-maryinka-kentinde-azov-taburunun-ussunde-hitleri-anlatan-kitaplar-bulundu--1055172525.html
Kurtarılan Maryinka kentinde Azov Taburu’nun üssünde Hitler’i anlatan kitaplar bulundu
Kurtarılan Maryinka kentinde Azov Taburu’nun üssünde Hitler’i anlatan kitaplar bulundu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri’nin Rus ordusunun desteği ile kurtardığı Maryinka kentinde, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun üssünde... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T16:38+0300
2022-03-30T16:38+0300
ukrayna krizi
nazi
azov
hitler
ukrayna
kitap
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Azov Taburu’nun üssüne giden Rus İzvestiya gazetesinin muhabiri, aşırı milliyetçilerin terk ettiği üste Nazi lideri Adolf Hitler’i anlatan ve aşırı milliyetçi niteliği taşıyan diğer kitaplar bulunduğunu belirtti. Muhabirin aktardığı üzere üste kitapların yanı sıra dağınık halde askeri ve sivil kıyafetler, ayrıca silah, mermi ve mühimmat dolu kutular da bulundu. Ele geçirilen tesiste ayrıca Alman bayrağı şevronunun yer aldığı forma ve İngiltere bayrağının yer aldığı şevronlar bulundu. Azov Taburu’nun kurucusu, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekili Andrey Biletskiy ise aynı gün Financial Times’a verdiği röportajda, taburun birçok mensubunun aşırı milliyetçi olduğunu söyledi. Azov Taburu’nun ‘vatanseverliğine’ dikkat çeken Biletskiy, bugün Ukraynalıların çoğunluğunun milliyetçi inançları paylaştığını, Ukrayna'nın ulusal kahramanının ise Stepan Bandera olduğunu ileri sürdü.
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nazi, azov, hitler, ukrayna, kitap

Kurtarılan Maryinka kentinde Azov Taburu’nun üssünde Hitler’i anlatan kitaplar bulundu

16:38 30.03.2022
© Sputnik / Alexandr MaksimenkoUkraynalı neo-Nazi Azov Taburu
Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Alexandr Maksimenko
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri’nin Rus ordusunun desteği ile kurtardığı Maryinka kentinde, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun üssünde Nazi lideri Adolf Hitler’i anlatan ve aşırı milliyetçi niteliği taşıyan diğer kitaplar bulundu.
Azov Taburu’nun üssüne giden Rus İzvestiya gazetesinin muhabiri, aşırı milliyetçilerin terk ettiği üste Nazi lideri Adolf Hitler’i anlatan ve aşırı milliyetçi niteliği taşıyan diğer kitaplar bulunduğunu belirtti.
Muhabirin aktardığı üzere üste kitapların yanı sıra dağınık halde askeri ve sivil kıyafetler, ayrıca silah, mermi ve mühimmat dolu kutular da bulundu.
Ele geçirilen tesiste ayrıca Alman bayrağı şevronunun yer aldığı forma ve İngiltere bayrağının yer aldığı şevronlar bulundu.
Azov Taburu’nun kurucusu, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekili Andrey Biletskiy ise aynı gün Financial Times’a verdiği röportajda, taburun birçok mensubunun aşırı milliyetçi olduğunu söyledi. Azov Taburu’nun ‘vatanseverliğine’ dikkat çeken Biletskiy, bugün Ukraynalıların çoğunluğunun milliyetçi inançları paylaştığını, Ukrayna'nın ulusal kahramanının ise Stepan Bandera olduğunu ileri sürdü.
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