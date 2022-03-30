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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-bati-ukraynadan-ikinci-afganistan-yaratmaya-calisiyor-1055166908.html
Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor
Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalıştığını söyledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:02+0300
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sergey lavrov
ukrayna krizi
afganistan
pakistan
çin
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Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede konuşan Lavrov, "Afganistan'ı küresel siyasetin merkezi yapmaya çalışanlar, şimdi de Afganistan'ı Ukrayna'yla ikame çalışıyorlar. Biz hepimiz, burada neyin söz konusu olduğunu anlıyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, Lavrov ve Kureyşi'nin 'Pakistan Akımı' doğalgaz boru hattının inşasını iki ülke için öncelikli görev olarak belirlediklerini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-cine-ziyaret-ukrayna-ile-muzakerelerle-ilgili-bilgi-verdi-1055159463.html
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sergey lavrov, afganistan, pakistan, çin

Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor

14:02 30.03.2022 (güncellendi: 14:04 30.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalıştığını söyledi.
Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede konuşan Lavrov, "Afganistan'ı küresel siyasetin merkezi yapmaya çalışanlar, şimdi de Afganistan'ı Ukrayna'yla ikame çalışıyorlar. Biz hepimiz, burada neyin söz konusu olduğunu anlıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, Lavrov ve Kureyşi'nin 'Pakistan Akımı' doğalgaz boru hattının inşasını iki ülke için öncelikli görev olarak belirlediklerini aktardı.
Sergey Lavrov - Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Çin'e ziyaret: Ukrayna müzakereleriyle ilgili bilgi verdi
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