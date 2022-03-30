https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-bati-ukraynadan-ikinci-afganistan-yaratmaya-calisiyor-1055166908.html

Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor

Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalıştığını söyledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T14:02+0300

2022-03-30T14:02+0300

2022-03-30T14:04+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

afganistan

pakistan

çin

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Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede konuşan Lavrov, "Afganistan'ı küresel siyasetin merkezi yapmaya çalışanlar, şimdi de Afganistan'ı Ukrayna'yla ikame çalışıyorlar. Biz hepimiz, burada neyin söz konusu olduğunu anlıyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, Lavrov ve Kureyşi'nin 'Pakistan Akımı' doğalgaz boru hattının inşasını iki ülke için öncelikli görev olarak belirlediklerini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-cine-ziyaret-ukrayna-ile-muzakerelerle-ilgili-bilgi-verdi-1055159463.html

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sergey lavrov, afganistan, pakistan, çin