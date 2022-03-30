https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-bati-ukraynadan-ikinci-afganistan-yaratmaya-calisiyor-1055166908.html
Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor
Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalıştığını söyledi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:02+0300
2022-03-30T14:02+0300
2022-03-30T14:04+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
afganistan
pakistan
çin
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Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede konuşan Lavrov, "Afganistan'ı küresel siyasetin merkezi yapmaya çalışanlar, şimdi de Afganistan'ı Ukrayna'yla ikame çalışıyorlar. Biz hepimiz, burada neyin söz konusu olduğunu anlıyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, Lavrov ve Kureyşi'nin 'Pakistan Akımı' doğalgaz boru hattının inşasını iki ülke için öncelikli görev olarak belirlediklerini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-cine-ziyaret-ukrayna-ile-muzakerelerle-ilgili-bilgi-verdi-1055159463.html
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sergey lavrov, afganistan, pakistan, çin
Lavrov: Batı, Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor
14:02 30.03.2022 (güncellendi: 14:04 30.03.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalıştığını söyledi.
Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede konuşan Lavrov, "Afganistan'ı küresel siyasetin merkezi yapmaya çalışanlar, şimdi de Afganistan'ı Ukrayna'yla ikame çalışıyorlar. Biz hepimiz, burada neyin söz konusu olduğunu anlıyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, Lavrov ve Kureyşi'nin 'Pakistan Akımı' doğalgaz boru hattının inşasını iki ülke için öncelikli görev olarak belirlediklerini aktardı.