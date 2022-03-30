https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-iranla-iliskilerde-batinin-gayrimesru-yaptirimlarini-bypass-etmek-icin-gerekeni-yapacagiz-1055169786.html

Lavrov: İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gerekeni yapacağız

Lavrov: İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gerekeni yapacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gereken adımları atacaklarını belirtti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T15:13+0300

2022-03-30T15:13+0300

2022-03-30T15:21+0300

sergey lavrov

dünya

iran

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053998178_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_e6ef089de010a79ee77d0d6a2358afc6.jpg

Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la görüştü.Görüşme sırasında yaptığı konuşmada Batı'nın yaptırım politikasını eleştiren Lavrov, "İran'la ve diğer yakın partnerlerimizle ilişkilerimizde, uluslararası arenadaki bu kabul edilemez olgunun kınanmasını sağlayacağız ve bu hukuk dışı eylemleri bypass etme imkanı sunan adımları uygulayacağız" dedi.Batı'nın yaptırımları ülkelerin egemen eşitliği ilkesini çökertme amacıyla da kullandığını belirten Lavrov, "BM Şartı'nda yer verilen esasların revize edilmesine yönelik aleni girişimleri görüyoruz. En başta da, Batılı meslektaşlarımızın ülkelerin egemen eşitliği ilkesini, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi ilkesini çökertme girişimlerini. Bu kabul edilemez politikanın araçlarından biri, tek taraflı gayrimeşru yaptırım mekanizmaları" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220322/iran-ukraynada-yasanan-olaylarda-batinin-irkciligini-herkes-gordu-1054934602.html

iran

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, iran, batı