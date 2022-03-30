https://tr.sputniknews.com/20220330/lavrov-iranla-iliskilerde-batinin-gayrimesru-yaptirimlarini-bypass-etmek-icin-gerekeni-yapacagiz-1055169786.html
Lavrov: İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gerekeni yapacağız
Lavrov: İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gerekeni yapacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gereken adımları atacaklarını belirtti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T15:13+0300
2022-03-30T15:13+0300
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batı
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Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la görüştü.Görüşme sırasında yaptığı konuşmada Batı'nın yaptırım politikasını eleştiren Lavrov, "İran'la ve diğer yakın partnerlerimizle ilişkilerimizde, uluslararası arenadaki bu kabul edilemez olgunun kınanmasını sağlayacağız ve bu hukuk dışı eylemleri bypass etme imkanı sunan adımları uygulayacağız" dedi.Batı'nın yaptırımları ülkelerin egemen eşitliği ilkesini çökertme amacıyla da kullandığını belirten Lavrov, "BM Şartı'nda yer verilen esasların revize edilmesine yönelik aleni girişimleri görüyoruz. En başta da, Batılı meslektaşlarımızın ülkelerin egemen eşitliği ilkesini, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi ilkesini çökertme girişimlerini. Bu kabul edilemez politikanın araçlarından biri, tek taraflı gayrimeşru yaptırım mekanizmaları" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220322/iran-ukraynada-yasanan-olaylarda-batinin-irkciligini-herkes-gordu-1054934602.html
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sergey lavrov, iran, batı
Lavrov: İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gerekeni yapacağız
15:13 30.03.2022 (güncellendi: 15:21 30.03.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gereken adımları atacaklarını belirtti.
Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la görüştü.
Görüşme sırasında yaptığı konuşmada Batı'nın yaptırım politikasını eleştiren Lavrov, "İran'la ve diğer yakın partnerlerimizle ilişkilerimizde, uluslararası arenadaki bu kabul edilemez olgunun kınanmasını sağlayacağız ve bu hukuk dışı eylemleri bypass etme imkanı sunan adımları uygulayacağız" dedi.
Batı'nın yaptırımları ülkelerin egemen eşitliği ilkesini çökertme amacıyla da kullandığını belirten Lavrov, "BM Şartı'nda yer verilen esasların revize edilmesine yönelik aleni girişimleri görüyoruz. En başta da, Batılı meslektaşlarımızın ülkelerin egemen eşitliği ilkesini, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi ilkesini çökertme girişimlerini. Bu kabul edilemez politikanın araçlarından biri, tek taraflı gayrimeşru yaptırım mekanizmaları" ifadelerini kullandı.