https://tr.sputniknews.com/20220330/macaristanda-yapilacak-visegrad-savunma-bakanlari-toplantisi-iptal-edildi-1055154320.html

Macaristan'da yapılacak Vişegrad savunma bakanları toplantısı iptal edildi

Macaristan'da yapılacak Vişegrad savunma bakanları toplantısı iptal edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 30-31 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları toplantısı iptal edildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T02:29+0300

2022-03-30T02:29+0300

2022-03-30T02:29+0300

ukrayna krizi

macaristan

v4

polonya

çekya

slovakya

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Macar basınında yer alan haberlere göre, Çekya ve Polonya Savunma Bakanlarının, Macaristan'ın Ukrayna krizindeki tutumu nedeniyle toplantıya katılmama kararı alması üzerine toplantı iptal edilerek ertelendi.Toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Donald Tusk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya, Slovakya ve Çekya, Budapeşte'deki V4 toplantısına katılmayı reddetti. (Bu), Orban'ın Putin'i destekleyen politikasına karşı bir protestodur." ifadesini kullandı.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, önceki günlerde, Rusya'ya destek veren Macaristan'ı eleştirerek "Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." açıklaması yapmıştı.Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ise "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı.Macar hükümeti ise ülkenin çıkarlarına ters olduğunu ve 'Macar halkının hayat ve güvenliğini riske atmak istemediğini' söyleyerek Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destekte bulunmayacağını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

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macaristan, v4, polonya, çekya, slovakya