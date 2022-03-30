Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/macaristanda-yapilacak-visegrad-savunma-bakanlari-toplantisi-iptal-edildi-1055154320.html
Macaristan'da yapılacak Vişegrad savunma bakanları toplantısı iptal edildi
Macaristan'da yapılacak Vişegrad savunma bakanları toplantısı iptal edildi
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 30-31 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları toplantısı iptal edildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T02:29+0300
2022-03-30T02:29+0300
ukrayna krizi
macaristan
v4
polonya
çekya
slovakya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/95/1035519572_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_f68f7e86bbf3bcbe63a709df1a4458f2.jpg
Macar basınında yer alan haberlere göre, Çekya ve Polonya Savunma Bakanlarının, Macaristan'ın Ukrayna krizindeki tutumu nedeniyle toplantıya katılmama kararı alması üzerine toplantı iptal edilerek ertelendi.Toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Donald Tusk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya, Slovakya ve Çekya, Budapeşte'deki V4 toplantısına katılmayı reddetti. (Bu), Orban'ın Putin'i destekleyen politikasına karşı bir protestodur." ifadesini kullandı.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, önceki günlerde, Rusya'ya destek veren Macaristan'ı eleştirerek "Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." açıklaması yapmıştı.Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ise "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı.Macar hükümeti ise ülkenin çıkarlarına ters olduğunu ve 'Macar halkının hayat ve güvenliğini riske atmak istemediğini' söyleyerek Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destekte bulunmayacağını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyeceğini açıklamıştı.
macaristan
polonya
çekya
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/95/1035519572_240:0:1679:1079_1920x0_80_0_0_26cbfa42d433417935d24df069e93b9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, v4, polonya, çekya, slovakya

Macaristan'da yapılacak Vişegrad savunma bakanları toplantısı iptal edildi

02:29 30.03.2022
CC0 / / Budapeşte, Macaristan
Budapeşte, Macaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
CC0 / /
Abone olTelegram
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 30-31 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları toplantısı iptal edildi.
Macar basınında yer alan haberlere göre, Çekya ve Polonya Savunma Bakanlarının, Macaristan'ın Ukrayna krizindeki tutumu nedeniyle toplantıya katılmama kararı alması üzerine toplantı iptal edilerek ertelendi.
Toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.
Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Donald Tusk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya, Slovakya ve Çekya, Budapeşte'deki V4 toplantısına katılmayı reddetti. (Bu), Orban'ın Putin'i destekleyen politikasına karşı bir protestodur." ifadesini kullandı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, önceki günlerde, Rusya'ya destek veren Macaristan'ı eleştirerek "Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." açıklaması yapmıştı.
Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ise "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı.
Macar hükümeti ise ülkenin çıkarlarına ters olduğunu ve 'Macar halkının hayat ve güvenliğini riske atmak istemediğini' söyleyerek Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destekte bulunmayacağını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyeceğini açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала