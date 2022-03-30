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Medvedev: Bölgesel para birimleri çağı başlıyor
Medvedev: Bölgesel para birimleri çağı başlıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bölgesel para birimleri çağının başlamak üzere olduğunu belirtti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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dmitriy medvedev
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Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Medvedev, rezerv para birimlerine güvenin erozyona uğradığına, dolar ve euroyu reddetmenin artık fantastik bir durum olmadığına dikkat çekerek bölgesel para birimleri çağının başlayacağını ifade etti."Dünya uyanıyor ve rezerv para birimlerine olan güven sabah sisi gibi yok oluyor. Küresel ana rezerv para birimleri olan dolar ve euronun reddedilmesi o kadar da fantastik bir ihtimal gibi görünmüyor" diyen Medvedev, dolar ve euro bazlı yükümlülüklerin dondurulması halinde bu para birimlerine kimsenin ihtiyacı olmayacağını, bunların yakıt tedarik sözleşmelerindeki ödemelerde bile istenmeyeceğini vurguladı.Herkesin yeni finansal dünya düzenini kabul etmesi gerekeceğinin ve belirleyici rolün güçlü ve gelişmiş ekonomiye, sağlıklı devlet finansmanına, güvenilir para sistemine sahip olan ülkelerde olacağının altını çizen Medvedev, "Bölgesel para birimleri çağı başlıyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220330/duma-baskani-volodinden-petrol-ve-tahili-rubleyle-ihrac-edelim-onerisi-1055162662.html
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dmitriy medvedev, ruble, rusya, ukrayna krizi, doğalgaz

Medvedev: Bölgesel para birimleri çağı başlıyor

13:28 30.03.2022 (güncellendi: 13:33 30.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Medvedev
 Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bölgesel para birimleri çağının başlamak üzere olduğunu belirtti.
Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Medvedev, rezerv para birimlerine güvenin erozyona uğradığına, dolar ve euroyu reddetmenin artık fantastik bir durum olmadığına dikkat çekerek bölgesel para birimleri çağının başlayacağını ifade etti.

"Dünya uyanıyor ve rezerv para birimlerine olan güven sabah sisi gibi yok oluyor. Küresel ana rezerv para birimleri olan dolar ve euronun reddedilmesi o kadar da fantastik bir ihtimal gibi görünmüyor" diyen Medvedev, dolar ve euro bazlı yükümlülüklerin dondurulması halinde bu para birimlerine kimsenin ihtiyacı olmayacağını, bunların yakıt tedarik sözleşmelerindeki ödemelerde bile istenmeyeceğini vurguladı.

Herkesin yeni finansal dünya düzenini kabul etmesi gerekeceğinin ve belirleyici rolün güçlü ve gelişmiş ekonomiye, sağlıklı devlet finansmanına, güvenilir para sistemine sahip olan ülkelerde olacağının altını çizen Medvedev, "Bölgesel para birimleri çağı başlıyor" diye ekledi.
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