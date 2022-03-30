Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Medvedev, rezerv para birimlerine güvenin erozyona uğradığına, dolar ve euroyu reddetmenin artık fantastik bir durum olmadığına dikkat çekerek bölgesel para birimleri çağının başlayacağını ifade etti.



"Dünya uyanıyor ve rezerv para birimlerine olan güven sabah sisi gibi yok oluyor. Küresel ana rezerv para birimleri olan dolar ve euronun reddedilmesi o kadar da fantastik bir ihtimal gibi görünmüyor" diyen Medvedev, dolar ve euro bazlı yükümlülüklerin dondurulması halinde bu para birimlerine kimsenin ihtiyacı olmayacağını, bunların yakıt tedarik sözleşmelerindeki ödemelerde bile istenmeyeceğini vurguladı.



Herkesin yeni finansal dünya düzenini kabul etmesi gerekeceğinin ve belirleyici rolün güçlü ve gelişmiş ekonomiye, sağlıklı devlet finansmanına, güvenilir para sistemine sahip olan ülkelerde olacağının altını çizen Medvedev, "Bölgesel para birimleri çağı başlıyor" diye ekledi.