https://tr.sputniknews.com/20220330/mehmet-baykan-tffdeki-gorevlerinden-istifa-etti-1055164776.html
Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T13:16+0300
2022-03-30T13:16+0300
2022-03-30T13:20+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
mehmet baykan
istifa
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti. Başkan istifa kararını şu açıklamayla duyurdu:"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211215/kripto-para-dolandiriciliginda-gozaltina-alinan-tff-uyesi-kerem-altiay-istifa-etti-1051801948.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet baykan, istifa
Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:16 30.03.2022 (güncellendi: 13:20 30.03.2022) Abone ol
TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti. Başkan istifa kararını şu açıklamayla duyurdu:
"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.
Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.
Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum."