https://tr.sputniknews.com/20220330/mehmet-baykan-tffdeki-gorevlerinden-istifa-etti-1055164776.html

Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti

Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T13:16+0300

2022-03-30T13:16+0300

2022-03-30T13:20+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

mehmet baykan

istifa

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti. Başkan istifa kararını şu açıklamayla duyurdu:"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum."

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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet baykan, istifa