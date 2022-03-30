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Menajeri açıkladı: 'Mesut Özil hiçbir yere gitmeyecek'
Menajeri açıkladı: 'Mesut Özil hiçbir yere gitmeyecek'
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcusunun durumuyla ilgili, “Nihai kararı bekliyoruz. Mesut... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T16:01+0300
2022-03-30T16:10+0300
mesut özil
spor
fenerbahçe
menajer
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Mesut Özil'in kadro dışı kalmasıyla ilgili oyuncunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, açıklama yaptı.Lig Radyo'da katıldığı programda soruları yanıtlayan Söğüt, "Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor" dedi."Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında" diyen Söğüt, "Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi" ifadelerini kullandı.‘Nihai karara göre hareket edeceğiz’Söğüt, şöyle devam etti:"Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır" diyen Söğüt, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220325/mesut-ozil-aslolan-fenerbahcedir-1055052667.html
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mesut özil, fenerbahçe, menajer

Menajeri açıkladı: 'Mesut Özil hiçbir yere gitmeyecek'

16:01 30.03.2022 (güncellendi: 16:10 30.03.2022)
© AFP 2022Mesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcusunun durumuyla ilgili, “Nihai kararı bekliyoruz. Mesut hiçbir yere gitmeyecek" dedi.
Mesut Özil'in kadro dışı kalmasıyla ilgili oyuncunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, açıklama yaptı.
Lig Radyo'da katıldığı programda soruları yanıtlayan Söğüt, "Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor" dedi.
"Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında" diyen Söğüt, "Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi" ifadelerini kullandı.

‘Nihai karara göre hareket edeceğiz’

Söğüt, şöyle devam etti:
"Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır, yani izinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey. Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber."
"Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır" diyen Söğüt, şunları ifade etti:
"Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocaktan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. 'Önemli değil' diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. Futbolcular bunları yaşayabiliyor. 'Doğru' demiyorum ama olabiliyor. Yöneticiler de maçlar esnasında kavga edebiliyorlar, ceza alıyorlar ve sonrasında görevlerine devam ediyorlar."
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir
25 Mart, 18:02
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