https://tr.sputniknews.com/20220330/menajeri-acikladi-mesut-ozil-hicbir-yere-gitmeyecek-1055171748.html

Menajeri açıkladı: 'Mesut Özil hiçbir yere gitmeyecek'

Menajeri açıkladı: 'Mesut Özil hiçbir yere gitmeyecek'

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcusunun durumuyla ilgili, “Nihai kararı bekliyoruz. Mesut... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:01+0300

2022-03-30T16:01+0300

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mesut özil

spor

fenerbahçe

menajer

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Mesut Özil'in kadro dışı kalmasıyla ilgili oyuncunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, açıklama yaptı.Lig Radyo'da katıldığı programda soruları yanıtlayan Söğüt, "Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor" dedi."Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında" diyen Söğüt, "Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi" ifadelerini kullandı.‘Nihai karara göre hareket edeceğiz’Söğüt, şöyle devam etti:"Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır" diyen Söğüt, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220325/mesut-ozil-aslolan-fenerbahcedir-1055052667.html

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mesut özil, fenerbahçe, menajer