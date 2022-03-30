https://tr.sputniknews.com/20220330/metropoll-arastirma-turk-halkinin-yuzde-48i-ukraynadaki-durumdan-abdnatoyu-sorumlu-tutuyor-1055165038.html

Araştırma: Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor

Araştırma: Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor

Metropoll Araştırma şirketinin anketine göre Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T13:24+0300

2022-03-30T13:24+0300

2022-03-30T13:29+0300

türkiye

rusya

türkiye

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abd

metropoll araştırma şirketi

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Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, "Ukrayna’nın işgalinden kimi sorumlu tutuyorsunuz?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sonuçlara göre, Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor.AK Partililerin yüzde 48.8'i Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutarken, CHP'de bu oran 48.2, İYİ Parti'de yüzde 67, MHP'de ise yüzde 68.2.

https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-ve-nato-guclerinin-temasi-duzeltilmesi-zor-sonuclar-dogurur-1054977575.html

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