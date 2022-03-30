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https://tr.sputniknews.com/20220330/metropoll-arastirma-turk-halkinin-yuzde-48i-ukraynadaki-durumdan-abdnatoyu-sorumlu-tutuyor-1055165038.html
Araştırma: Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor
Araştırma: Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor
Metropoll Araştırma şirketinin anketine göre Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
türkiye
ukrayna
abd
metropoll araştırma şirketi
özer sencar
ak parti
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Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, "Ukrayna’nın işgalinden kimi sorumlu tutuyorsunuz?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sonuçlara göre, Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor.AK Partililerin yüzde 48.8'i Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutarken, CHP'de bu oran 48.2, İYİ Parti'de yüzde 67, MHP'de ise yüzde 68.2.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-ve-nato-guclerinin-temasi-duzeltilmesi-zor-sonuclar-dogurur-1054977575.html
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rusya, türkiye, ukrayna, abd, metropoll araştırma şirketi, özer sencar, ak parti, iyi parti

Araştırma: Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor

13:24 30.03.2022 (güncellendi: 13:29 30.03.2022)
© REUTERS / Yves HermanABD - NATO
ABD - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Metropoll Araştırma şirketinin anketine göre Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor
Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, "Ukrayna’nın işgalinden kimi sorumlu tutuyorsunuz?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sonuçlara göre, Türk halkının yüzde 48'i, Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutuyor.
AK Partililerin yüzde 48.8'i Ukrayna'daki durumdan ABD/NATO'yu sorumlu tutarken, CHP'de bu oran 48.2, İYİ Parti'de yüzde 67, MHP'de ise yüzde 68.2.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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