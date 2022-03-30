Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220330/misir-salaha-irkcilik-yapildigi-iddiasiyla-fifaya-basvurdu-1055171287.html
Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu
Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu
Mısır Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'le oynadıkları ve penaltı atışları sonucunda finallere gitme şansını yitirdikleri... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T15:49+0300
2022-03-30T15:56+0300
muhammed salah
spor
mısır
irkçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055171262_0:431:2859:2039_1920x0_80_0_0_f91549425c011ed4e5c4127b3093fc15.jpg
Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu maç öncesinde Senegalli taraftarların bulunduğu tribünlere özellikle Salah ve bazı Mısırlı oyuncuları hedef alan ırkçılık içerikli pankartlar asıldığı belirtildi.Takım kafilesini taşıyan otobüse karşılaşma öncesinde bazı Senegalli taraftarlarca saldırı düzenlendiği ve aracın camlarının kırılması nedeniyle bazı oyuncuların hafif yaralandığı da kaydedildi. Mısırlı oyuncular mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden şişe ve taş fırlatıldığı, bu olayların video ve fotoğraflarla kayıt altına alındığı da vurgulandı.Mısır, söz konusu saldırılar nedeniyle Senegal aleyhinde FIFA ve Afrika Futbol Konfederasyonuna (CAF) başvuruda bulunduğunu da belirtti.Mısır'ın evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Senegal, konuk ettiği rakibine 90 dakika sonunda aynı skorla üstünlük sağlamış ve uzatma bölümünde gol olmayan maçı ev sahibi ekip, penaltılar sonunda 3-1 kazanarak 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmişti. Maçın son bölümünde penaltı kullanan Mısırlı oyuncuların gözlerine tribünlerden lazer tutulurken, Salah ve Galatasaraylı Mustafa Muhammed, penaltıyı golle sonuçlandıramayan oyuncular arasında yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/senegal-misiri-eledi-suratina-lazer-tutulan-salah-ve-mustafa-muhammed-penalti-kacirdi-1055161592.html
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055171262_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_fa1b59b8c64594af43865d9a6e53c213.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muhammed salah, mısır, irkçı

Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu

15:49 30.03.2022 (güncellendi: 15:56 30.03.2022)
© AP Photo / Amr NabilMuhammed Salah
Muhammed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Abone olTelegram
Mısır Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'le oynadıkları ve penaltı atışları sonucunda finallere gitme şansını yitirdikleri play-off turu rövanş maçı öncesinde yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve takım arkadaşlarına ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurduğunu duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu maç öncesinde Senegalli taraftarların bulunduğu tribünlere özellikle Salah ve bazı Mısırlı oyuncuları hedef alan ırkçılık içerikli pankartlar asıldığı belirtildi.
Takım kafilesini taşıyan otobüse karşılaşma öncesinde bazı Senegalli taraftarlarca saldırı düzenlendiği ve aracın camlarının kırılması nedeniyle bazı oyuncuların hafif yaralandığı da kaydedildi. Mısırlı oyuncular mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden şişe ve taş fırlatıldığı, bu olayların video ve fotoğraflarla kayıt altına alındığı da vurgulandı.
Mısır, söz konusu saldırılar nedeniyle Senegal aleyhinde FIFA ve Afrika Futbol Konfederasyonuna (CAF) başvuruda bulunduğunu da belirtti.
Mısır'ın evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Senegal, konuk ettiği rakibine 90 dakika sonunda aynı skorla üstünlük sağlamış ve uzatma bölümünde gol olmayan maçı ev sahibi ekip, penaltılar sonunda 3-1 kazanarak 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmişti. Maçın son bölümünde penaltı kullanan Mısırlı oyuncuların gözlerine tribünlerden lazer tutulurken, Salah ve Galatasaraylı Mustafa Muhammed, penaltıyı golle sonuçlandıramayan oyuncular arasında yer almıştı.
Muhammed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
SPOR
Senegal, Mısır'ı eledi: Suratına lazer tutulan Salah ve Mustafa Muhammed penaltı kaçırdı
12:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала