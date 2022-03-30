https://tr.sputniknews.com/20220330/montro-bildirisi-davasinda-ara-karar-cikti-5-emekli-amiralin-yurt-disina-cikis-yasagi-kalkti-1055169152.html

Montrö bildirisi davasında ara karar çıktı: '5 emekli amiralin yurt dışına çıkış yasağı kalktı'

Montrö bildirisi davasında ara karar çıktı: '5 emekli amiralin yurt dışına çıkış yasağı kalktı'

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T14:57+0300

2022-03-30T14:57+0300

2022-03-30T14:57+0300

türkiye

amiral

montrö

dava

mahkeme

montrö anlaşması

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Montrö Bildirisi davasında mahkeme, 5 emekli amiralin yurtdışına çıkış ve adli kontrol şartını kaldırdı.Kamuoyunda, 'amirallerin Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davaya, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.Sanık savunmalarının ardından ara karar açıklayan mahkeme, 5 emekli Amiral'in yurtdışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.Bir sonraki duruşma Haziran'daDavaya 27 Haziran'da devam edilecek. 103 şüpheli hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220307/montro-bildirisi-davasinda-9-emekli-amiral-savunma-yapti-1054499402.html

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