https://tr.sputniknews.com/20220330/montro-bildirisi-davasinda-ara-karar-cikti-5-emekli-amiralin-yurt-disina-cikis-yasagi-kalkti-1055169152.html
Montrö bildirisi davasında ara karar çıktı: '5 emekli amiralin yurt dışına çıkış yasağı kalktı'
Montrö bildirisi davasında ara karar çıktı: '5 emekli amiralin yurt dışına çıkış yasağı kalktı'
Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:57+0300
2022-03-30T14:57+0300
2022-03-30T14:57+0300
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amiral
montrö
dava
mahkeme
montrö anlaşması
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Montrö Bildirisi davasında mahkeme, 5 emekli amiralin yurtdışına çıkış ve adli kontrol şartını kaldırdı.Kamuoyunda, 'amirallerin Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davaya, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.Sanık savunmalarının ardından ara karar açıklayan mahkeme, 5 emekli Amiral'in yurtdışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.Bir sonraki duruşma Haziran'daDavaya 27 Haziran'da devam edilecek. 103 şüpheli hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/montro-bildirisi-davasinda-9-emekli-amiral-savunma-yapti-1054499402.html
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amiral, montrö, dava, mahkeme, montrö anlaşması
Montrö bildirisi davasında ara karar çıktı: '5 emekli amiralin yurt dışına çıkış yasağı kalktı'
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Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ara karar çıktı.
Montrö Bildirisi davasında mahkeme, 5 emekli amiralin yurtdışına çıkış ve adli kontrol şartını kaldırdı.
Kamuoyunda, 'amirallerin Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davaya, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Sanık savunmalarının ardından ara karar açıklayan mahkeme, 5 emekli Amiral'in yurtdışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.
Bir sonraki duruşma Haziran'da
Davaya 27 Haziran'da devam edilecek. 103 şüpheli hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.