https://tr.sputniknews.com/20220330/otoyollarda-ogs-donemi-yarin-sona-eriyor-1055156583.html

Otoyollarda OGS dönemi yarın sona eriyor

Otoyollarda OGS dönemi yarın sona eriyor

Yarından itibaren otoyol ve köprülerde sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçerli olacak. Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazları ise artık kullanılmayacak. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T08:17+0300

2022-03-30T08:17+0300

2022-03-30T08:17+0300

türkiye

ogs

otomatik geçiş sistemi (ogs)

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

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Otoyol ve köprülerde yarından sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, OGS ve HGS'nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS'nin kaldırılacağı vurgulandı.OGS'ye sahip kişiler HGS ile değişim yapabilecekOGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğinin altı çizildi.Açıklamada, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği, herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı vurgulandı.OGS'li araçlar HGS'ye nasıl geçiş yapacak?OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."

türkiye

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ogs, otomatik geçiş sistemi (ogs), hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs)