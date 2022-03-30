https://tr.sputniknews.com/20220330/piyasaya-gore-martta-enflasyon-yuzde-60i-asacak-1055173122.html

Piyasaya göre Mart'ta enflasyon yüzde 60'ı aşacak

Piyasaya göre Mart'ta enflasyon yüzde 60'ı aşacak

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre piyasa katılımcıları Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61,4 seviyesine... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:52+0300

2022-03-30T16:52+0300

2022-03-30T16:54+0300

ekonomi

enflasyon

merkez bankası

piyasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/49/1035514930_0:0:5048:2841_1920x0_80_0_0_2d1d6648dbd6e707e67dc6aedb36469f.jpg

Piyasa, Mart ayında enflasyonun yeni zirveye çıkacağını öngördü.Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketinde 23 kurumun medyan beklentisi Mart ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 artması yönünde oluştu.Katılımcılar bir önceki aya göre artışın ise yüzde 5.6 olacağını öngördü.Mart ayı enflasyonu için yıllık bazda en düşük beklenti aylık yüzde 58.40 olurken, en yüksek beklenti yüzde 63.40 olarak kaydedildi. Aylıkta ise en düşük beklenti yüzde 3.8, en yüksek beklenti yüzde 7 seviyesinde.Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi yüzde 45'lik artış öngörüsüne işaret etti. Şubat dönemi anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 35 seviyesindeydi.TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2 Hazine'nin ise yüzde 24 seviyesinde. Bu yıl sonunda 2021 Kasım ve Aralık'ta yaşanan sert yükselişler nedeniyle enflasyonu aşağı çekecek belirgin bir baz etkisi bulunuyor. Şubat ayında yıllık enflasyon TL'deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde yüzde 54.44'e yükselmişti. Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta düzenlediği yatırımcı toplantısında yükselen enflasyonun ardından önümüzdeki ay rutin enflasyon raporu ile birlikte yeni bir enflasyon patikası sunacağını belirterek fiyat istikrarında ana unsurun liralaşma stratejisi olacağı mesajını verdi. TCMB verdiği mesajlarda enerji hariç ÜFE'nin TÜFE'ye yansımasının neredeyse tamamlandığını söyledi ve dezenflasyonun bir süre içinde başlayacağını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, merkez bankası, piyasa