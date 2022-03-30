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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/polonya-rusyadan-petrol-ithalatini-sona-erdiriyor--1055167760.html
Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını sona erdiriyor
Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını sona erdiriyor
Polonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını 2022'nin sonuna kadar sona erdirmek için atacağı adımları duyurdu. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:30+0300
2022-03-30T14:29+0300
ukrayna krizi
polonya
rusya
petrol
ithalat
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın Rus petrolüne bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için Avrupa ülkeleri arasındaki en radikal planı başlattığını söyledi. Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğalgaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini duyurdu. Polonya dün de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyadan-dogalgaz-acil-durum-planinda-erken-uyari-seviyesi-depolar-yuzde-25-kapasiteyle-dolu-1055161019.html
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polonya, rusya, petrol, ithalat

Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını sona erdiriyor

14:30 30.03.2022
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Polonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını 2022'nin sonuna kadar sona erdirmek için atacağı adımları duyurdu.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın Rus petrolüne bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için Avrupa ülkeleri arasındaki en radikal planı başlattığını söyledi.
Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğalgaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini duyurdu.
Polonya dün de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı almıştı.
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