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Putin, kritik bilgi altyapısı tesisleri için yabancı yazılım alınmasını yasakladı
Putin, kritik bilgi altyapısı tesisleri için yabancı yazılım alınmasını yasakladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik öneme sahip bilgi altyapısı tesisleri için yabancı yazılım alınmasına 31 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:29+0300
2022-03-30T19:28+0300
dünya
vladimir putin
rusya
yazılım
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Rus liderin imzaladığı kararnamede, Rusya hükümeti tarafından yetkilendirilen kamu kurumunun onayı alınmaksızın, belediyelere bağlı şirketler hariç Rusya'nın kritik öneme sahip bilgi altyapısı tesislerinde kullanılmak üzere yabancı yazılım ve donanım alınması, onların kullanılması için dışarıdan hizmet alınmasının 31 Mart 2022 tarihinden yasaklandığı ifade edildi.Belgede kritik altyapı ifadesinin, devletin ve toplumun yaşamsal faaliyetleriyle ilgili sağlık, sanayi, iletişim, ulaşım, enerji, finans ve şehircilik gibi alanlardaki çalışmalar için kritik önem arz eden bilgi sistemlerinin ve telekomünikasyon ağlarının tamamını kapsadığı vurgulandı.
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vladimir putin, rusya, yazılım

Putin, kritik bilgi altyapısı tesisleri için yabancı yazılım alınmasını yasakladı

19:29 30.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik öneme sahip bilgi altyapısı tesisleri için yabancı yazılım alınmasına 31 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere yasak getirdi.
Rus liderin imzaladığı kararnamede, Rusya hükümeti tarafından yetkilendirilen kamu kurumunun onayı alınmaksızın, belediyelere bağlı şirketler hariç Rusya'nın kritik öneme sahip bilgi altyapısı tesislerinde kullanılmak üzere yabancı yazılım ve donanım alınması, onların kullanılması için dışarıdan hizmet alınmasının 31 Mart 2022 tarihinden yasaklandığı ifade edildi.
Belgede kritik altyapı ifadesinin, devletin ve toplumun yaşamsal faaliyetleriyle ilgili sağlık, sanayi, iletişim, ulaşım, enerji, finans ve şehircilik gibi alanlardaki çalışmalar için kritik önem arz eden bilgi sistemlerinin ve telekomünikasyon ağlarının tamamını kapsadığı vurgulandı.
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