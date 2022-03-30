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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-ab-yaptirimlarinin-askiya-alinmasi-icin-actigi-dava-reddedildi--1055172401.html
RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi
RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi
AB Genel Mahkemesi, RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı davayı reddetti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T16:29+0300
2022-03-30T16:29+0300
ukrayna krizi
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fransa
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RT Fransa, RT de dahil bir dizi Rus medya kuruluşunun yayınına yasak getiren yaptırımların durdurulması için açtığı davada istediğini alamadı. AB Genel Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme başkanının RT Fransa'nın davasını reddettiği ifade edildi. 2 Mart'ta AB, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını gerekçe göstererek RT ve Sputnik'in sinyali ve içeriğinin yayılmasını yasaklamıştı. AB'nin kararında RT English, RT UK, RT Germany, RT France ve RT Spanish kanalları ile Sputnik'in adına yer verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-rus-calisanlarinin-banka-hesaplari-bloke-edildi-1055170077.html
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rt, fransa, ab

RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi

16:29 30.03.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girRT televizyonu, logo
RT televizyonu, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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AB Genel Mahkemesi, RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı davayı reddetti.
RT Fransa, RT de dahil bir dizi Rus medya kuruluşunun yayınına yasak getiren yaptırımların durdurulması için açtığı davada istediğini alamadı.
AB Genel Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme başkanının RT Fransa'nın davasını reddettiği ifade edildi.
2 Mart'ta AB, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını gerekçe göstererek RT ve Sputnik'in sinyali ve içeriğinin yayılmasını yasaklamıştı. AB'nin kararında RT English, RT UK, RT Germany, RT France ve RT Spanish kanalları ile Sputnik'in adına yer verilmişti.
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
Ukrayna krizi
RT Fransa'nın Rus çalışanlarının banka hesapları bloke edildi
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