https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-ab-yaptirimlarinin-askiya-alinmasi-icin-actigi-dava-reddedildi--1055172401.html

RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi

RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi

AB Genel Mahkemesi, RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı davayı reddetti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T16:29+0300

2022-03-30T16:29+0300

2022-03-30T16:29+0300

ukrayna krizi

rt

fransa

ab

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RT Fransa, RT de dahil bir dizi Rus medya kuruluşunun yayınına yasak getiren yaptırımların durdurulması için açtığı davada istediğini alamadı. AB Genel Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme başkanının RT Fransa'nın davasını reddettiği ifade edildi. 2 Mart'ta AB, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını gerekçe göstererek RT ve Sputnik'in sinyali ve içeriğinin yayılmasını yasaklamıştı. AB'nin kararında RT English, RT UK, RT Germany, RT France ve RT Spanish kanalları ile Sputnik'in adına yer verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-rus-calisanlarinin-banka-hesaplari-bloke-edildi-1055170077.html

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