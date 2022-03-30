https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-ab-yaptirimlarinin-askiya-alinmasi-icin-actigi-dava-reddedildi--1055172401.html
RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi
RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi
AB Genel Mahkemesi, RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı davayı reddetti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T16:29+0300
2022-03-30T16:29+0300
2022-03-30T16:29+0300
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RT Fransa, RT de dahil bir dizi Rus medya kuruluşunun yayınına yasak getiren yaptırımların durdurulması için açtığı davada istediğini alamadı. AB Genel Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme başkanının RT Fransa'nın davasını reddettiği ifade edildi. 2 Mart'ta AB, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını gerekçe göstererek RT ve Sputnik'in sinyali ve içeriğinin yayılmasını yasaklamıştı. AB'nin kararında RT English, RT UK, RT Germany, RT France ve RT Spanish kanalları ile Sputnik'in adına yer verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/rt-fransanin-rus-calisanlarinin-banka-hesaplari-bloke-edildi-1055170077.html
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RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava reddedildi
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AB Genel Mahkemesi, RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı davayı reddetti.
RT Fransa, RT de dahil bir dizi Rus medya kuruluşunun yayınına yasak getiren yaptırımların durdurulması için açtığı davada istediğini alamadı.
AB Genel Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme başkanının RT Fransa'nın davasını reddettiği ifade edildi.
2 Mart'ta AB, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını gerekçe göstererek RT ve Sputnik'in sinyali ve içeriğinin yayılmasını yasaklamıştı. AB'nin kararında RT English, RT UK, RT Germany, RT France ve RT Spanish kanalları ile Sputnik'in adına yer verilmişti.